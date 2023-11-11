Nazardan koruyan hafta sonu rotası

Kemalpaşa'ya hayat veren Nif Çayıdır. Nif, Kemalpaşa ovasından doğuya doğru akarak Manisa'da Gediz Irmağı'na dökülür. İlçenin tarihteki adı, Yunanca'da gelin anlamına gelen "Nif" olmuştur. Özellikle bahar aylarında kiraz ve meyve ağaçlarının çiçek açması ile Kemalpaşa bir gelin gibi görünür. Smryna (İzmir) Kenti ile İlydia (Sardes) arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle antik çağlarda birçok yerleşime sahne olmuş, özellikle Bizans ve Osmanlı dönemlerinde büyüyüp gelişmiştir. Yunan işgaline son veren Atatürk 8 Eylül 1922 günü Kemalpaşa'ya gelmiş ve geceyi burada geçirmiştir. O güne kadar "Nif"olan ilçenin adı, Mustafa Kemal Atatürk' ün ilçede konaklaması nedeniyle Cumhuriyet'in ilanından sonra "Kemalpaşa" olarak değiştirilmiştir. Kemalpaşa'ya gidince görmeden dönmemeniz gereken pek çok keyifli rota bulunur... İşte onlardan birkaçı...

KIZ KULESİ (LASKARİS SARAYI)

Bizans döneminde 2. Tehedodoros Laskaris tarfından yaptırılan ve o zamanlar Laskaris Sarayı olarak anılan Kemalpaşa Kız Kulesi bulunmaktadır. Kulenin tarihi önemi Bizans döneminde dilden dile dolaşan bir efsaneye dayanır. Anlatılan efsaneye göre İyonya prensesi ile Sart kralı evlenecektir ve prenses krala gelin giderken o zamanlar Nif adıyla anılan bugünkü Kemalpaşa'da kralın öldüğü haberini alır ve bu üzüntülü haber sonrasında prenses buraya bir saray yapılmasını emreder ve hayatının geri kalan bölümünün tamamını burada geçirir. Bina beyaz ve kırmızı tuğlalardan yapılmış üç katlı tarihi bir yapıdır. Kız Kulesi, zamanla Kemalpaşa'nın sembolü haline gelmiştir.

KARABEL ANITI

Karabel'deki anıt bilim adamlarınca Hititlerin Batı Anadoludaki egemenliğinin bir kanıtıdır. Geçidin batısında düzgün bir kaya üzerine oyulmuş Karabel anıtında tipik Hitit giysileri içinde canlandırılmış bir erkek figürü alçak kabartma tekniğinde işlenmiştir. Sağ omzunda bir yay, sol elinde ucu yere bakan bir kılıç vardır. Hiyeroglif yazıyla yazılmış yazıt aşınmış olduğu için kabartmanın kesin olarak hangi kral tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

ÜMRAN BARADAN GÜZEL SANATLAR MÜZESİ

Kemalpaşa- Torbalı yolu üzerinde Çiniliköy'de bulunan Çinili Köşk, ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından yaptırılmıştır. Müzede, Baradan tarafından yapılmış tablo ve seramiklerin yanı sıra 49 ülkeden tanınmış sanatçıların seramik ve heykel çalışmaları da bulunmaktadır.

YEDİGÖZ KÖPRÜSÜ

Kemalpaşa'ya 15 km uzaklıkta Çambel köyü yakınlarında bulunan Yedigöz Köprüsü 16'ncı yüzyılda inşa edilmiştir. Yapının Roma dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Köprünün günümüze sadece dört gözü ulaşabilmiştir. Nif Çayı üzerinde kurulan bu yapıtın, kervanların geçmesi için yapıldığı tahmin edilmektedir.

KAZAK VADİSİ KIMIZ ÇİFTLİĞİ

Nif dağının eteğinde Türk boylarına ait otağ kültürünü tanıtma amaçlı kurulmuş olan Alaş Kımız Üretme Çiftliği Kazak Otağı, Orta Asya Türk Mutfağı ile ülkemizde bu alandaki ilk ve tek örnektir. Kazak otağında kımız içip, Asya Türk yemeklerinden yenilebilir ve ata binerek gezinti yapılabilir. Türk Çadırı özelliğini taşıyan (Otağ) bir merkezde konuklara Türk Müziği eşliğinde servis yapılmaktadır.

NAZARKÖY VE BONCUK OCAKLARI

Kemalpaşa'ya 6 km uzaklıkta bulunan Nazarköy, boncuk ocaklarıyla ünlüdür. Nif Dağı'nın eteklerindeki atölyelerde 1950 yılından beri sayısız cam süs eşyası ile göz boncuğu üretilmektedir. Nazarköy Boncuk Şenliği her sene düzenli olarak yapılmaktadır. Yukarıkızılca- Armutlu güzergahındaki Kozan Göleti doğa harikası. Yiğitler deresi, mesire alanı ve Yiğitler köyü mutlaka gezilmesi gereken yerler. Tarihi taş köprü ve çınar ağaçları güzellikte sınır tanımıyor. Geniş alana yayılan üzüm bağları ise 'Nif bağları' olarak biliniyor. Ansızca Kanyonu, Spil'in eteklerinde yer alsa da Kemalpaşa sınırları içerisinde kalıyor.