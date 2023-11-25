Bu yıl kendinize yıldızlı bir rota çizin

İZMİR

OD URLA (BİR YILDIZ VE BIR YEŞIL YILDIZ)

ŞEF Osman Sezener yönetimindeki OD Urla, köklü ve özgün mutfak anlayışıyla öne çıkıyor. Şef ve ekibi, yarısı doğrudan tesiste üretilen, geri kalanı ise restoranın yakınındaki üreticiler tarafından üretilen yerel malzemeleri kullanıyor. Özellikle de restoranın açık odun ateşinde pişirilenler olmak üzere tüm tabaklar sade, doğal, bazen rustik ama her zaman mükemmel bir şekilde hazırlanıyor.

TERUAR URLA

(BIR YILDIZ)

ŞEF Osman Serdaroğlu ve ekibi, yerel ürünlerin zenginliğini öne çıkaran, İtalyan ve Akdeniz esintili tabaklar hazırlıyor. Yemekler şaşırtıcı derecede zengin ve minimalist.

VINO LOCALE (BİR YILDIZ, BİR YEŞİL YILDIZ VE SOMMELİER ÖDÜLÜ)

OZAN ve Seray Kumbasar, Vino Locale'de eşsiz bir mekan yaratmışlar. Bu tutkulu çiftin müşterilerini bölgelerinin mükemmelliğini keşfetmeye davet etmekten başka arzusu yok. Ozan Kumbasar, mutfağında yalnızca en iyi ürünleri kullanıyor ve bu ürünleri restorana yakın yerlerden temin etmeye özen gösteriyor. Mevsimlere olabildiğince uygun tasarlanan menü, 6 haftada bir değişerek konukları duygusal ve sofistike bir mutfağı keşfetmeye davet ediyor. Yemek salonunda Seray Kumbasar, gurmelere yöresel şaraplardan oluşan dikkat çekici bir seçki sunarak rehberlik ediyor. Bunun yanında dijestif içki seçkisi de oldukça etkileyici.

İSTANBUL

ARKESTRA Uluslararası bir geçmişe sahip İstanbullu şef Cenk Debensason, Arkestra'da uzmanlığını ve mutfak konusundaki becerilerini ortaya koyuyor. Mutfağı, marine edilmiş ton balıklı sashimi ve suşi pirinçli dondurma ile mükemmel pişmiş ördek göğsüne eşlik eden hafif şuruplu "apicius" sosundan oluşan yemekleriyle farklı ufukları birleştiriyor.

SANKAİ BY NAGAYA

Sankai by Nagaya'da şef Yoshizumi Nagaya, iki adet yüksek kaliteli omakase menüsü oluşturdu. Bunlardan ilki, suşi ustası Hiroko Shibata tarafından mümkün olduğu ölçüde yerel balıklar kullanılarak titizlikle hazırlanmış suşi oldu. İkincisi ise çok düşük sıcaklıkta 48 saat boyunca pişirilen, avrupai dokunuşlarla zenginleştirilen ve ardından fasulye, ponzu mayonezi, toz sirke ve susam ile servis edilerek kaiseki mutfağını onurlandıran dana yanağı idi.

YILDIZINI KORUYANLAR

Birer Michelin Yıldızı ile ödüllendirilen 2 yeni restoran, İstanbul'daki Bir Michelin Yıldızlı restoran sayısını toplamda 6'ya yükseltiyor ve Araka, Nicole, Mikla ve Neolokal bu yıl da unvanlarını koruyor. Yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan Turk Fatih Tutak ise hazırladığı mükemmel ve rota değiştirmeye değer tabaklar sayesinde, iki Michelin Yıldızı ile Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde yer almaya devam ediyor.

BODRUM

KITCHEN

ŞEF Osman Sezener tarafından işletilen Kitchen, leziz uluslararası dokunuşlarla modern bir Türk mutfağı sunuyor. Burada bölgesel ve taze ürünler, kömürde pişirilen ve bahçeden toplanan bitkilerden yapılan salsa verde ile zenginleştirilen ızgara ahtapotta olduğu gibi, her zaman taze hazırlanan, lezzet açısından zengin ama aynı zamanda sade ve güçlü tada sahip tabakların merkezinde yer alıyor.

MAÇAKIZI

EGE mutfağı tutkunları, sahil boyunca dar ve kıvrımlı yoldan ilerledikten sonra, Michelin'in tavsiye edilen oteller listesinde de yer alan ve otelle aynı adı taşıyan Maçakızı'nın keyfini sürecekler. Şef Aret Sahakyan'ın yaratıcı teknikleri, yerel mutfak gelenekleri ile dans ediyor. Birinci sınıf Türk ve Avrupa şaraplarından oluşan şarap listesinin yanı sıra restoranda etkileyici bir şampanya seçkisi de mevcut.

BİB GOURMAND RESTORANLAR

BODRUM'DA İki Sandal ve Otantik Ocakbaşı, İzmir'de Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Tavacı Recep Usta, Hiç Lokanta, LA Mahzen, İstanbul'da ise Aida, Inari Omakase Kuruçeşme, Red Circle by Vertical, Efendy, Tavacı Recep Usta Bostancı ve Foxy Nişantaşı Bib Gourmand kategorisindeki restoranlar arasında yerini aldı.

SEÇKİDE 36 YENİ TAVSİYE VAR

MİCHELİN Yıldızı veya Bib Gourmand ile ödüllendirilen restoranların yanı sıra müfettişler mutfaklarının kalitesiyle öne çıkan ve 6'sı İzmir, 15'i Bodrum ve 15'i İstanbul'da yer alan 36 yeni restoranı da tavsiye edilenler listesine ekledi. Bodrum'da Bağarası, Isola Manzara, Bodrumlu Sait, İzmir'de Kasap Fuat, Ristorante Pizzeria Venedik, Sota Alaçatı bunlardan bazıları.

ÜÇ ÖZEL ÖDÜL

İLK kez açıklanan Sommelier Ödülü, İzmir'deki Yeşil Yıldızlı Vino Locale'in oldu. Servis Ödülü, olağanüstü konukseverlik anlayışlarından dolayı Tuğra Restoran'ın servis ekibinin oldu. Gelecek vaat eden genç yetenekleri onurlandıran Genç Şef Ödülü, seçkiye Bib Gourmand kategorisinden dahil olan The Red Balloon'dan Ulaş Durmaz'a verildi.