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Haberler Cumartesi Modası hiç geçmiyor!

Modası hiç geçmiyor!

FULYA TANYOL
Modası hiç geçmiyor!
Son dönemler de popülerliği ile bir süre daha gündemde yer alması beklenen çizgili gömlekle birbirinden farklı tasarımları ile birlikte bizlere rahat ve bir o kadar şık kombin yapma olasılığı sunuyor. Geniş kalıp, erkek kesimli gömlekler moda alanında kendine ait yer edinmiş durumda. Sizler de sezonun en hit parçası olan ve asla modası geçmeyecek çizgili bir gömleğe hemen sahip olabilirsiniz. Her dönem olduğu gibi bu sene de kış ayında ön plana çıkacağı kuşkusuz! Moda haftalarında, moda tasarımcılarının da özellikle çizgili gömleklerin reyonlarda daha çok ön plana çıkacağına dair belirli vurguları var.
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