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Haberler Cumartesi Western tarz, şıklığı ayaktan başlatıyor

Western tarz, şıklığı ayaktan başlatıyor

GÜLDEN METİN
Western tarz, şıklığı ayaktan başlatıyor

Kış ile birlikte yağmur, çamur da sahneye çıktı. Dolayısıyla çizme ve botlar, babetlerin, sneakerların yerini almaya başladı. Bu yıl western tarzı yeniden podyuma çıkıyor. Western bot ve çizmeler hem şık hem de rahat kullanımı ile ilgiyi üzerine topluyor.

DERİLER İŞLEMELİ

Deri işlemelerin kalitesi, şık süetlerdeki dikiş detayları ve sivri burunlar her adımınızda adeta stilinizi yükseltiyor. Western botlar ve çizmeler güçlü duruşları ile hem gündüz hem de gece şıklığı için mükemmel seçenekler sunuyor.

Klasik kahverengi ve siyahın yanı sıra, taba ve camel renk seçenekleri ile western bot ve çizmeler, şıklık dozu yüksek kombinler vadediyor.

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