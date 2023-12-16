2024’te burçları neler bekliyor?

KOÇLAR KENDİ DEĞERİNİN FARKINA VARACAK

Artık, yaşamınızla ilgili yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Plüton uzun yıllar kariyer evinizde size hem destek verdi hem de sınavlardan geçirdi. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Uzun süreli hedefler seçtiniz ve bunları gerçekleştirmek için uğraştınız. Artık çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre olacakları enerji düzeyine ulaşacaksınız.

BOŞANMALARA DİKKAT

25 Mart'ta ay tutulması Koçlarda boşanmalara neden olabilir. İş ve evlilik ortağıyla yaşanabilecek sorunlar söz konusu. Duygusal patlamalara dikkat. Özgürleşme ve yeni kararlar alma dönemi. 8 Nisan'da Koç'ta güneş tutulması var. Benmerkezci davranarak bencilleşebilirsiniz.

Bu durum, ilişkiniz veya iş ortaklığınızı ilgilendiren konularda kişisel istekleriniz ile başkalarının beklentileri arasında yaşanabilecek gerilimi işaret ediyor. Siz kendinizden yana düşünmeye, fikirlerinizi dile getirmeye ve kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Ancak burada önemli olan, onların da görüşlerini almak, ortam ve şartlara göre ayarlama yapmaktır.18 Eylül'de Balık burcunda ay tutulması olacak.

DEĞİŞİMLERE AÇIKSINIZ

Artık üzerinizde hiç kimsenin baskısı olmadan, maddi ve manevi anlamda bir yol belirleyebilirsiniz. Menfaatlerinizi düşünürsünüz. Sağlığınıza daha fazla önem verirsiniz. Dostunuzu, düşmanınızı iyi bilirsiniz. Doyurucu olmayan ilişkilere, işlere zaman ayırmak yerine gerçekten sizin için fayda sağlayan, tatminkar olana yönelirsiniz. Sizin fikirlerinize uygun, yaşam tarzınıza, tecrübelerinize ve hayata bakış açınıza uygun projelere, kişilere, değişimlere açık olacaksınız. 2 Ekim'de Terazi'de Güneş tutulmasıyla kendi gücünüzün farkına vararak, bu güçle yapacaklarınızı hayata geçirmek için odaklanacaksınız.

ENERJİNİZİ KULLANIN

Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayları geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu yıl ilginç günler sizi bekliyor. Sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Artık enerjinizi doğru alanlarda kullanmayı öğrenmelisiniz. Sonuçların olumlu gelmesi sizi rahatlatacaktır. Geciktirdiğiniz rejim ve sağlıklı beslenme programına bu yıl geçebilirsiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık sorunuzu ele alın ve bitirin. Gürültülü ve kalabalık yerlerin cazibesinde kalarak, bedeninizi yormamalı ve uykunuza dikkat etmeli geceleri erken yatmalısınız. Detoks rejimleri size iyi gelecektir.

BOĞALAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Boğaların hayatları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. İçsel enerjileri ve farkındalıkları artıyor. İş hayatınızda yaşadığınız yanlışlıklar artık sona eriyor. Değerinizin anlaşılması için evrenden yardım geliyor. 25 Mart'ta Terazi'de Ay tutulması var. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Sosyal çevrelerde dolaşacak ve kendinizi daha iyi hissedeceğiniz alanlarda olmak isteyeceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması sayesinde eski insan olmadığınızı fark edeceksiniz.

SAĞLAM İLİŞKİLER

Artık ilişkilerinizde bağımlılık konusunda sınavlarınız ve tercihlerinizi kullanmak zorunda kalacağınız şartlar karşınıza çıkacaktır. Bu yıl sağlam ilişkiler peşindesiniz. Ve bunu sağlayacak şartları tercih edecek, daha seçici olacaksınız. 18 Eylül'de Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşiyor. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. 2 Eylül'de Güneş tutulması yaşanacak. İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını görecek, beklemediğiniz bir şekilde ortaya çıkan özel kişilerden destek alırken, aynı enerjiye ve görüşe sahip olduğunuz kişilerle ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

KALICI BAŞARI GELİYOR

Bu yıl sosyal fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Başarı size geç fakat kalıcı bir şekilde gelecektir. Yılın ilk altı ayı maddi konularda Jüpiter ile Uranüs desteği ve sürprizleri sizinle olacak. Kendinize koyduğunuz sınırlar ve alışık olduğunuz geleneksel kazanç yolları konusunda stratejinizi ve yatırımlarınızı yeniden düzenleyeceksiniz.

Yöntem olarak geride kalmış, eskimiş tarzları bırakacaksınız.

AŞIRI ENERJİYE DİKKAT

Bu yıl uzun soluklu koşuşturmalarınız arasına kısa dinlenme molaları koyabilirsiniz. Kendinize olumlu uğraşılar bulabilir ve zihninizi dinlendirebilirsiniz. Ailenizin sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Yolculuklarda dikkatli olmalı ve kazalara karşı temkinli hareket etmelisiniz. Uykunuza dikkat edin ve küçük kazalara karşı tedbirli olun. Hayal kurmaktan vazgeçin ve gerçekçi yönlerinizi ön plana çıkarın. Yardımlaşma duygunuz yoğun olacaktır. Olaylara sevgi ve hoşgörü boyutlarında baktığınız için, bazen yalnızlıkla karışık 'anlaşılamadığınız' duygularına kapılmanız sizi olumsuz etkileyecektir. Kadınların rahim ve yumurtalık kontrolünden geçmelerinde fayda var. Venüs; böbreklerinizi, cinsel organlarınızı korumanızı öneriyor.