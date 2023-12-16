Paranın doğduğu topraklara yolculuk

İzmir'in hemen yanı başındaki Salihli doğal ve kültürel güzellikleri ile Manisa'nın en gözde kentleri asında yer alıyor. Çok eski zamanlarda kurulmuş olan kent günümüzde de öneminden hiçbir şey kaybetmemiş. Kentin dört biryanını tarihi yapılar süsülüyor. Başınızı çevirdiğiniz her yerde Roma, Lidya, Hitit ve Osmanlı dönemlerinin izlerine bolca rastlanmaktadır. Sardes Antik Kenti'nde ise Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın önemli tarihi eserleri bulunmaktadır. Tarihte ilk paranın basıldığı ve günümüzde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Sardes Antik Kenti Salihli sınırları içindedir. İlçe, bölgenin tarih, doğa ve termal turizm bakımından kesinlikle en önemli merkezlerindendir. Bölgede birçok şelale, mesire alanı ve kaplıca yer almaktadır. Gezilip, görülecek yerler Salihli ilçe merkezine son derece yakındır.

KURŞUNLU KAPLICALARI

Salihli merkeze yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunan Kurşunlu Kaplıcaları, şifa turizmi açısından büyük bir öneme sahiptir. Suyu birçok hastalığa fayda sağlamaktadır. Bu hastalıklar arasında başta romatizma olmak üzere, uyuzluk, eklem ağrıları, böbrek ağrıları, cilt ve kadın hastalıkları gelmektedir. Bölgede birçok tesis hizmet vermektedir. Sauna, jakuzi, rehabilitasyon merkezi, yüzme havuzu bulunan modern tesislerde birçok farklı su kaynağı da seçenekler arasında. Kurşunlu Kaplıcaları, doğal güzellikler arasında kalması nedeniyle de her mevsim ziyaretçiler açısından cazibe merkezi. Kaplıcanın yakınlarında piknik yapmak isteyenler için mesire alanları mevcut.

FOSİL AYAK İZLERİ

Divlittepe sınırlarında bulunan fosil ayak izleri, Salihli ilçesine bağlı Adalan ve Gökeyüp arasında kalmaktadır. Bu ayak izleri, 26 bin yıllık geçmişe sahiptir. Benzerlerine ise Macaristan, Fransa ve İtalya'da da rastlanmıştır. Çok ilginçtir, bölgede fosil insan ayak izlerinin bulunmasının yanı sıra yine fosil hayvan ayak izleri de vardır. Hem tarihi hem de turistik açıdan büyük bir öneme sahiptir.

OSMANLI ESERLERİ

Salihli, 1313 yılında Türk egemenliğine girmiş bir şehir olup, uzun bir süre Osmanlı himayesinde kalmıştır. Şehirde bu dönemin mimarisine sahip tarihi eserler bulunmaktadır. Bu nadide eserle genellikle kentin merkezindedir. Gezilecek yerler arasında yapım yılı net olarak bilinmeyen Tarihi Osmanlı Hamamı, Gediz Nehri üzerinde bulunan Kız Köprüsü, 1881 yılında ibadete açılan Çarşı Camii bulunmaktadır. Bu yapıların tamamı farklı tarihlerde restorasyon işlemi görerek günümüze kadar iyi bir şekilde ulaştırılmıştır. Manisa'daki birbirinden farklı yerler ile tutkunuzu yeniden keşfetmenize imkan sağlayacak Manisa gezi rehberi sayfamızı okumayı unutmayın.

BİNTEPE TÜMÜLÜSLERİ

Anadolu'daki en büyük mezar anıtları olma özelliği taşımakta olup, Lidyalılar Dönemi'ne aittir. Lidya Kralı ve soyluların mezarları bulunmaktadır. Bintepe Tümülüsleri, Salihli ilçe merkezine yaklaşık 15-20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Küçük anıt mezarlar define avcıları tarafından ne yazık ki talan edilmiştir. Mutlaka görün.

SARDES (SART) ANTİK KENTİ

Sardes Antik Kenti kesinlikle listenizin en başında yer almalı. Tarihi yapılar yönünden zengin olan antik kentte kazı çalışmaları halen devam ediyor. Helen, Lidya, Pers, Roma ve Bizans dönemlerinden izler taşıyan antik kent, ilçe merkezinin 8 km batısında bulunuyor. Kilise, sinagog, Roma hamamı, Kral yolu, tiyatro alanı, akropol ve Artemis Tapınağı gibi tarihi önemi büyük yapılara ev sahipliği yapıyor. Paranın devlet kontrolüyle ilk basıldığı yer olan Sardes, Lidya'nın da başkentliğini yapmıştır. İncil'de geçen 7 kiliseden bir tanesi burada bulunmaktadır. Antik Sardes Kenti iki bölüme ayrılmıştır. Aşağı Sardes ve Yukarı Sardes olarak bölümlenen antik kentin Aşağı Sart tarafında Roma Dönemi'nden kalma bir hamam bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde Kybele Sunağı ve M.S. 3. yüzyılda yaptırılan bir adet sinagog da bulunmaktadır. Antik kentin gezilecek yerler arasındaki Yukarı Sart bölümünde ise arkeoloji müzesi ve Artemis Tapınağı bulunmaktadır. Artemis Tapınağı antik kentte en önemli eser sayılmaktadır. Bu tapınağı görmek için sene içerisinde binlerce turist bölgeyi ziyaret etmektedir.

ADALA KANYONU

Kentin en önemli doğal güzellikleri arasında gösteriliyor. Kendisi ile aynı adı taşıyan beldede bulunan bu kanyonun girişinde coşkulu akan 'Su Uçtu Şelalesi' ziyaretçilerini karşılamaktadır. Şelalenin yüksekliği yaklaşık 25 metre ve çapı 7-8 metre civarındadır. Kanyon bölgesinde birçok farklı aktivite yapılmaktadır. Özellikle dağ ve su sporları açısından önemli olan bölgede trekking, tırmanış, rafting sporları öne çıkmaktadır. Adala kanyonu büyüleyici güzelliğe sahip.

NASIL GİDİLİR NE YENİR NERDE KALINIR?

İzmir'e yaklaşık 99 km uzaklıktaki Salihli'ye özel aracınızla keyifli bir yolculuğun sonunda yaklaşık 1 saat içinde ulaşabilirisiniz. Manisa'nın en dinamik kentlerinden biri olan Salihli'ye sık aralıklarla otobüs ve tren seferleri de mevcut. Gelişmiş turizm potansiyeli olan Salihli'de bütçenize uygun bol konaklama seçenekleri bulunuyor. 'Odun köftesi' ise uzun yıllardır yörede sevilerek yenilen en gözde yemekler arasında birinci sırada bulunuyor.