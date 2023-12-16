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Haberler Cumartesi Pırıltılı minilerin kendisi küçük etkisi büyük

Pırıltılı minilerin kendisi küçük etkisi büyük

FULYA TANYOL
Pırıltılı minilerin kendisi küçük etkisi büyük
Yeni yılın yaklaşması ile vitrinleri parıltılı elbiseler dışında mini parıltılı eteklerle süslenmeye başladı. Bu etekler, tüm cesur, özgün ve enerjik bir tarza sahip olan kadınların kalbini çalmaya hazır. Işıltıdan hoşlanıyorsanız bu trend tam size göre! Özellikle büyük markalarda karşımıza çıkan metalik, ışıl ışıl etekleri normal günlerde de kazak ve botlarla kombinleyebilirsiniz. Işıltılı detayların ve şıklığın dansı moda dünyasında bir üst seviyeye taşıyacaktır... Günlük hayatta rahatlıkla tercih edilebilen bu etekler, partilerin yıldızı olmaya aday. Metalik tonlar, payetler, parlak kumaşlar ve taş işlemeler, mini etekleri daha da dikkat çekici kılıyor.
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