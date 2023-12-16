Rüzgar bütün hayatıma yön veriyor

İzmir Dünyanın en önemli sörf merkezine ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyadan rüzgar sörfü tutkunlarını kendine çeken Alaçatı, sığ denizi ve hiç durmayan rüzgarı pek çok şampiyon yetiştiriyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan, dünyanın birçok yerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği PWA Gençler Dünya Şampiyonası büyük bir coşkuya sahne olmuştu. Çeşme'de düzenlenen turnuvaya İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Aruba, Belçika, Bonaire, Bulgaristan, İtalya gibi pek çok ülkeden sporcular katıldı. Turnuvaya katılan Damla Kurtdemir (14) U21 foil slalom kızlarda birinci oldu. Uzun zamandır bu spor dalıyla ilgilenen ve doğayla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Kurtdemir, macerasının 5-6 yaşlarında başladığını söyledi. Ailesinin desteğiyle kendini geliştirmeye devam eden Damla Kurtdemir, rüzgarı hissetmenin bambaşka bir duygu olduğunu vurguladı.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN

- Sörf serüveniniz nasıl başladı?

Yaz günlerinde Alaçatı sörf plajlarına paralel giden yoldan koya baktığınız zaman onlarca rengarenk yelkenin denizde süzüldüğünü görürsünüz. Benim windsörf maceram 5-6 yaşlarında bu görsel şölenden etkilenmem ile başladı. Tabii ki ailemin "Madem dünyanın en önemli sörf merkezlerinden birinde yaşayacak kadar şanslıyız. Bizim çocuklarımız da bu sporu denemeli" diyerek ablamı sörf kurslarına başlatması ve ablamın beni boardında gezdirip sörfü sevdirmesinin katkısı büyük. Bir süre yaz aylarında sadece eğlence amaçlı devam eden sörf maceram daha sonra yeni bir sörf okulunda daha teknik bilgilere dönüştü. İlk kez kendi board ve yelkenime sahip olmamla birlikte yaz kış antrenmana başladım. Bu yavaş yavaş bir tutkuya ve lisanslı sporcusu olduğum bir spora dönüştü.

- Sörf ülkemizde çok yaygın bir spor değil. Bunun zorluklarını antrenmanlarınızda yaşıyor musunuz?

Başta Alaçatı olmak üzere plajlarımız ve bizi yalnız bırakmayan rüzgarımız bu sporu yapmaya çok uygun. Ancak yine de ülkemizde çok yaygın bir spor değil. En temel nedeni bu sporu yaparken güç, denge ve dayanıklılığı bir arada kullanmak zorunda oluşumuz. Bir sörf antrenmanına katılmak; bir spor salonunda antrenman yapmaktan çok daha zor. Biz antrenmanlarımızda aynı anda doğa ile de mücadele etmek zorundayız. Hava koşullarına göre bazen soğuk, bazen dalga bazen fırtına bazen de yakıcı güneş bizi zorlayabiliyor. Üstelik ne zaman antrenman yapıp ne zaman yapamayacağımıza da doğa karar veriyor. Bazen saatlerce uygun rüzgarı yakalamayı bekliyoruz. Bazen de hava koşullarına göre kullandığımız ekipmanları tekrar tekrar değiştirip, ayarlarını baştan yapıyoruz. Tüm bunlar uzun saatler sürüyor. Arkadaşlarımızın gezip dolaştığı zamanlarda biz genellikle kulüpte antrenmanda oluyoruz ve diğer tüm programlarımızı rüzgarın antrenman için uygun olmadığı günlere planlıyoruz. Tüm bunları yaparken de öğrenci olduğumuzu ve okulunda gerisinde kalmamız gerektiğini de unutmuyoruz.

- Sörf dışında ilgi alanınız var mı?

Sörf dışında tenis, jimnastik, voleybol, orientring, binicilik gibi birçok spor dalını daha denedim. Hepsi çok keyifliydi. Ancak doğa ile iç içe ve açık havada bireysel bir sporla uğraşıyor olmak özellikle pandemi döneminde bana çok iyi geldi.

İYİ DERECELER İSTİYOR

Bu alanda geleceğe yönelik neler yapmayı planlıyorsunuz? Sörf alanında en temel hedefim, gelecekte de PWA ve IFCA gibi uluslararası yarışlara daha çok katılıp kendimi ve ülkemi iyi dereceler ile temsil etmek. Bunun için çok çalışıyorum. Bu konuda ailemin, kulübümün ve antrenörlerimin büyük desteğini alıyorum. Bu vesile ile kendilerine de teşekkür ederim. Uzun vadede hedefim ise bu sporun ülkemizde gelişmesi ve ülkemizdeki sörf merkezlerinin yurt dışında daha iyi tanınması, daha çok sporcunun ülkemize gelip sörf yapmasına yönelik çalışmalara katılmak olabilir.

İYİ Kİ BURADAYIM

- Birinci olduğunuzda neler hissettiniz?

Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'da ülkemizi ilk kez temsil ettiğim IFCA Gençler Avrupa Şampiyonası'nda hem Fin slalom hem de Foil Slalom dallarında Avrupa birinciliği aldım. Ardından ülkemizde gerçekleştirilen PWA Gençler Dünya Şampiyonası'nda U15 yaş kategorisinde Fin Slalom dalında dünya ikinciliği ve U21 yaş kategorisinde Foil Slalom dalında dünya birinciliği kazandım. Yaptığım antrenmanların sonucu olarak kürsüye çıkabilmek büyük mutluluk. İyi ki buradayım.