2024’te burçları neler bekliyor?

YAYLAR: 2024'te daha seçici davranacak ve sağlam ilişkiler kurma yönünde gerekli adımları atacaksınız

Uzun süreli hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için uğraşırsınız. Kendinize özgü felsefeniz ve partnerinize oldukça ilginç gelen tarzınızla yaşamak çok zordur. Hızlı hareket ederek romantik bir gecenin sonunda kendinizi onun kollarında bulabilirsiniz. Seçtiğiniz kişi, bir Yaysa onun asla sıradan olmayacağından emin olabilirsiniz. Her iki cinsi de sıcakkanlı, cesur ve çapkındır. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

DUYGULARINIZ YOĞUNLAŞIYOR

Çevrenin desteğiyle güçlü organizasyonların altına imza ve yeni yapıtlar ortaya çıkaracaksınız. 8 Nisan Güneş tutulması Retro Merkür'le birlikte Koç burcunda gerçekleşiyor. Güzel konuşmalarınızla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Aşk duygularınız, yine çok yoğun. Arzularınız baskın çıkacak ve gözü kara aşklar sizi bekliyor. Beklemediğiniz maceralar aniden kapınızı çalarken, bu ilişkilerin saman alevi gibi bitmesini de engelleyemeyeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız. Kendinizi teslim etmek istemiyor ve karşı tarafa bedel ödetmek istiyorsunuz.

HIRSLARA GEM VURUYORSUNUZ

Artık, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere de yer vermeyi düşünüyorsanız yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Ailevi değerleriniz önem kazanıyor. Duygusal hatalarınızla yüzleşiyorsunuz. 2 Ekim'de Terazi burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu yıl sağlam ilişkiler peşindesiniz. Ve bunu sağlayacak şartları tercih edecek ve daha seçici olacaksınız.

GEÇMİŞE ÇİZGİ ÇEKME VAKTİ

Yaşamın enerji topu olan hareketli Yayların vücutları çok sağlamdır. Genelde spor yaptıklarından yaşlandıkları zaman sağlık sorunları olmaz. Hareketli sosyal yaşamları onları dinç tutar. Kendilerine çok dikkat ederler, kolay hastalanmazlar. Hastalandıkları zaman, işin espri yönünü bularak etrafa naz yaparlar. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri de kaldırıp bir kenara koymalısınız. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, onları ihmal etmeyerek tamamlayın. Bu dönemde tıbbi kontrollerinizi eksiksiz bir şekilde yaptırmalısınız.

OĞLAK: Oğlaklar için kariyer odaklı bir yıl olacak

Plüton burcunuzda yıllarca yapacağı yolcukta emin adımlarla ilerlerken, sorunlarla baş etmeyi artık öğrendiniz. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşirken, kariyer planlarınız ön planda olacak. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almadan kendi gücünüzü ve fırsatları rahatlıkla kullanacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Realiteniz yükseliyor. Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. Şans ve yükseliş sizden yana. 8 Nisan'da Güneş tutulması ve Merkür retrosu Koç burcunda oluşuyor.

ARTIK DAHA SOSYALSİNİZ

Alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve bazı eski olayları kafanızda bitirme kararları alacaksınız. Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Huzursuz olduğunuz bir konudan kaçmak isterken, başka gereksiz bir konuya takılarak kendinizi hırpalayabilirsiniz. 19 Eylül'de Balık burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Kendinizi yeniden inşa etme çabaları içindeydiniz. Artık bazı konularda aşamalar kaydettiniz. Eskiye oranla daha sosyal oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz.

GERÇEK YÜZLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. Dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. 2 Ekim'de güneş tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya açık bir yıl sizi bekliyor.

TAKINTILARDAN VAZGEÇMELİSİNİZ

Tutucu ve geleneksel yapıları ile güçlü bir irade sergilerler. Çevresindeki herkesin saygısını kolayca kazanırlar. Yaşamlarında hiçbir şeyi şansa bırakmadıkları için, hesapçılıkları ile tanınırlar. Gelişigüzel bir düzen onları rahatsız eder. Sabırlı oldukları için uzun müddet sonra hastalıkları bir anda çıkar. Eski sorunlarınızı gözden geçirmelisiniz. Eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Kişiliğinizle ilgili takıntılarınıza dikkat etmeli ve ilişkilerinizde hayalleriniz yüzünden çatışmalara neden olabilecek saplantılardan uzak kalmalısınız. Olumsuz sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız dikkatli olmanızda yarar var. Daha önce ihmal ettiğiniz rutin sağlık kontrolleriniz varsa onları yeniden gözden geçirin.