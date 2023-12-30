Dünyaya öğretmen olmak için gelmiş

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 18 yıllık ilkokul sınıf öğretmeni Sevil Güzel Zengin, canından çok sevdiği öğrencileri için 'duvar ressamı' oldu. Öğrencileri bilgilendirip öğretmek amacıyla Tire ve Bayındır'daki bazı okulların duvarlarına tarihi olaylar ve karakterler çizmeye başladı. Daha sonra bu konuda kendini geliştiren Sevil öğretmen, gönüllü bazı firmaların ufak tefek destekleri dışında tüm masrafları da cebinden karşılıyor.

MESLEĞİNE AŞIK

Kendini, 'Ben öğretmen olmaya aşık bir öğretmenim' şeklinde tanımlayan Sevil Güzel Zengin, öğrencileri bilgi ile donatmanın, okulu ve resmi sevdirmenin en etkili yollarından birinin duvar resimleri olduğunu belirterek, "Bunu fark ettiğimde hemen harekete geçtim. 'Öğrencilerime farklı şekillerde daha nasıl faydalı olurum, onların kendilerine güven duymalarını ve aktif olarak eğitime katılmalarını nasıl sağlayabilirim?' Sorularının yanıtlarını duvar resimlerinde buldum. Çalışmalarımı boş zamanlarımda ve tatillerde gerçekleştirdim.

Duvarlara, Atatürk'ten, Kurtuluş Savaşı'na, ünlü Türk büyüklerinden Nasrettin Hoca'ya, doğa ve birçok öğretici temaya kadar geniş bir yelpazede resimler çizdim. Karşılığında öğrencilerimden çok olumlu geri dönüşler aldım. Bu güne kadar, Bayındır Sarıyurt Köyü İlkokulu, Hacı Ismail Akdağ İmamatip Ortaokulu, Bayındır Dört Eylül, Turan ve Zeytinova İlkokulları ile Tire İstiklal ve Kurtuluş ilkokullarında duvar resimleri çizdim" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE SERGİ AÇTI

Şu an Bayındır Zeytinova'da görev yaptığını anlatan Sevil öğretmen, "Resim yapmayı öğrencilerime sevdirmek için büyük çaba harcıyorum. 'İlkokulda Yenilikçi Eğitim' alanında yüksek lisansımı tamamladım. Öğrencilerimin isteğiyle resim eğitimi çalışmalarıma başladım. Bu yolda ilerlerken okulumda bir resim atölyesi açma fırsatım da oldu. İlkokul ve ortaokul öğrencileriyle çok güzel çalışmalar yaptık. 2022 yılı Haziran döneminde açtığımız resim sergisi ile çalışmalarımızı taçlandırdık" dedi.

HER ZAMAN İDEALİSTTİ

SINIF öğretmeni Sevil Güzel Zengin, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında ilk kez atandığı Bayındır Sarıyurt köyünde işe, okulun yanındaki eski lojmanı hayırseverler vasıtasıyla tamir ettirerek başladı. Ardından, iletişime geçtiği gönüllü bir dernek tarafından kitap temin ederek kütüphane oluşturdu. Düzenlediği şenlikle şair ve yazarları köyünde ağırlayıp, onları köylü ve öğrencilerle bir araya getirdi.

Oluşturduğu kütüphane ile köyde okuma seferberliği başlattı. Aynı yılın yaz döneminde ise bu kez Ege Üniversitesi Dişçilik Fakültesi öğretmen ve öğrencilerini köyde ağırladı. "Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir eğitim için sağlıklı nesiller" sloganı ile tüm öğrencilerini ücretsiz diş muayenesinden geçirilmesine ön ayak oldu. 'Çocuklarım' dediği öğrencilerini doktorlar ile tanıştırıp meslekleri hakkında bilgi edinmelerini sağladı.