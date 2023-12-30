Otel çalışanları yorgunluk attı

WYNDHAM Grand İzmir Özdilek, hem 2024'ü karşılamak hem de sene boyunca yoğun mesai harcayan otel personeline motivasyon sağlamak amacıyla yılbaş�� balosu düzenledi. Otel çalışanlarının aileleriyle birlikte katıldığı yemekli organizasyonda, eğlence dolu saatler yaşandı. Yepyeni bir yılı karşılarken 2023'ü değerlendiren Otel Genel Müdürü Sabih Duralı, Wyndham Group tarafından yapılan yıllık denetimden 100 tam puan alan otelin, bu sene bir önceki yıla göre misafir memnuniyeti konusunda aşama kaydettiğini belirtti.

YÜKSEK MEMNUNİYET

TÜRKIYE'DEKI Wyndham otelleri arasında en yüksek misafir memnuniyet puanına sahip olduklarını da ifade eden Duralı, temizlik ve hijyen konusunda Diversey denetimlerinde 3 kategoride de Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başarılı ve yorucu geçen bir yılı geride bırakan otel çalışanları, sunucu Mehmet Necati Şentürk'ün yaptığı yarışmalarla ve canlı müzik konserleriyle yorgunluk attı. Gecede ayrıca 2023 yılında ayın personeli seçilen ekip üyeleri ile yılın personeline hediyeleri verilirken, yapılan çekilişle de otel konaklama paketleri ve farklı hediyeler dağıtıldı