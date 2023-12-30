Üyeler 3 yıl sonra yeniden buluştu

İZMİR Türk-Amerikan Derneği (TAD), her sene geleneksel olarak düzenlediği ancak pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldığı yeni yıl yemeğini, 3 sene sonra yeniden gerçekleştirdi. Kurumun Alsancak'taki binasında organize edilen geceye, bir kez daha üyeler ve çalışanları eşleriyle birlikte katıldı. Atıf Peynirci Orkestrası'nın sahne aldığı balonun açılış konuşmasını yapan TAD Yönetim Kurulu Başkanı Üner Akdeniz, "Bu sezon değişik vesilelerle sık sık bir araya geldik. Bu etkinliklere katılıp coşkuları bizimle paylaşan üyelerimize teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız etkinlikler, sadece üyelerimizin katılımıyla karşılık buluyor. Bizim için çok önemli ve değerli. Diğer yandan yüzlerce öğrenciye etkin bir şekilde İngilizce eğitimi veren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu akşam yeni yılı karşılamak için bir aradayız. 2023 maalesef pek de iyi hatırlayacağımız bir yıl olmadı. Deprem felaketi, seller, savaşlar, şehitlerimiz. İnşallah bu acılar ve üzüntüler hep 2023'te kalsın. 2024 hem dünyaya, hem ülkemize barış ve huzur getirsin. Yeni yılınızı kutluyorum.