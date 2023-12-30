Yeni yılda bastan ayağa vişne

Bu sezon şarap rengini kullanarak hem ağır hem farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Tişörtten kazağa, ayakkabıdan smokine vişne rengi bu sezon çok moda. Bordonun en tatlı tonudur kendisi.

Vişne çürüğüyle uyumlu renkler olarak hem sıcak renkleri hem de soğuk renkleri görüyoruz. Hemen hemen her ten rengi ile uyum sağlayan vişne çürüğü, kullanıcısına asil ve şık bir görünüm kazandırmaktadır.

Gizemli ve şehvetli duran bu renkler kış sezonunda size ayrı bir güzellik katacaktır. Bu kışın en hit olam rengi vişne çürüğünü yılbaşı gecenizde bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz.