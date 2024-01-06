Gökyüzündeki tutulmalar hayatımızı degiştirebilir

Astrolojide tutulmaların görevinin beklenmeyen ve öngörülemeyen gelişmeleri haber vermektir. Bu tür olaylarda tutulmaların etkisinin gerçeklik payı tartışıladursun; bir tutulma gerçekleştikten sonra, hayatımızda yeni alanların açıldığını ve hayatımızın aydınlandığını görebiliriz. Yaşamda geçiş yapmamız gereken dönemeçlerin olduğunu unutmamalıyız. Bunu bize sağlayan tutulmalardır. Bir bakıma tutulma heyecan verici ve caziptir. Çok az insan yeni deneyimlere ve alışkanlıklarının değişmesine gönüllüdür. Sahip olduğumuz şeyleri kaybetmekten korktuğumuz için de elimizdeki değerlere sıkıca sarılırız. Her şeyin olduğu gibi kalmasını isteriz. Zira sahip olduğumuz şeyi biliyor ve tanıyoruzdur. Oysa bilmediğimiz alanlarda dolaşarak, karşılaşacağımız olayların esrarengiz yönlerinden korkarız.

EVRENDEN YARDIM

Yenilikler karşıdan seyredildiği zaman caziptir. Cesur kararlara hangimiz gönüllü olabiliriz ki... Tutulmaların en büyük özelliği; dış dünyadan, özel hayatımızı etkileyecek bazı koşulları bize getirme özelliğine sahip olmasıdır. Bu konuda kontrol yeteneğimiz ya çok az ya da hiç yoktur. Bu koşulları hiç fark etmemiş olabilirsiniz. Fakat haritanızın etkin olduğu ilgi alanlarınızda birden bire değişik ve dinamik güçler oluşacaktır. İnisiyatifinizin dışında gerçekleşecek olacak bu güçlerle yaşamınız yön değiştirebilir. Belki de yıllardır beklediğiniz bir değişim kendiliğinden size sunulacaktır. Bunu biraz da, evrenin size yardımı olarak algılayabilirsiniz. Sizi bilgilendiren bu gelişmeleri yeni bir algılama ve yardım olarak düşünebiliriz. Tabi bu olaylardan her zaman mutlu olmayacağız. Bir İlişkinin bitişi, para ve mal kaybı gibi olaylarda gündeme gelebilir. Durumumuzla ilgili değişimlerle birlikte gerçekleri olduğu kabul edersek, yeni ve daha düzgün şartlar çerçevesinde kendimizi yeniden yapılandırabiliriz. Kısır döngülerden bizi kurtaran bu tutulmalara minnet borçlu olduğumuzu; belki de, yeni şartların ve fırsatların yaşantımıza getireceği olumlu etkileri gördükçe hak vereceğiz. Aslında; er veya geç gerçekleşen olan bir durum tutulmalarla sadece hız kazanmıştır.

GÜNEŞ TUTULMASI BAŞLANGIÇ

Güneş bilincimizin merkezidir. Yaşama bakış açımızı belirler. Güneşin yaydığı ışınlar, üzerimizde manyetik bir etki yarattığından gündüzleri düşünme mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir. Gece güneşin etkileri azaldığı için insan beyni daha iyi çalışır. Güneş tutulması yapabileceğinizi hiç düşünmediğiniz şeyleri yapmanıza yardımcı olur. Uzun zamandır istediğini bir şey bir anda karşınıza çıkabilir. Yıllardır ulaşamadığımız istekleriniz mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir. Bazen bir dileğinizin veya çok istediğinizin bir olayı hızlı bir şekilde karşınıza çıkarır. Aylar ya da yıllar geçmesi gerektiğine inandığınız olayları bir anda kapınıza getirirler. Hatta cesaret edemediğiniz konuları sizin adınıza evren düzenleyecektir. Güneş tutulmaları, Ay tutulmalarından farklı bir şekilde başlangıçları vurgular. Hayatınızda bir şey bitiyor ve yeni bir şey başlarken belki de aylar sonra yaşamınız düzene girecektir. Yeni bir oluşumun başlangıç sinyalidir.

EN BÜYÜĞÜ 8 NİSAN'DA

8 Nisan 2024'te Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması; tarihin en büyük tutulması. İş sistemleri, temizlik, hijyen, sağlık, liderler, sanatçılar dünyayı temelden etkileyecek değişimlere hazır olmalı. Reformist değişimler olacaktır. Alacağınız radikal kararlar hayatımızı değiştirecek. Uzun süredir oturduğunuz bir semtten bir daha dönmemek üzere taşınabilirsiniz. Ülke değiştirebilirsiniz. Yeni bir kazanç kapısı ardına kadar açılabilir. Meslek değiştirebilirsiniz.

ULUSLARARASI KARMAŞA

2 Ekim'de Terazi burcunda yine ikinci bir Güneş tutulması ile devletler arası bir karmaşa olabilir. Yeni bir düzen geliyor. Ruhsal yönden duygusal değişimler, yeni alacağımız tavırlar bu Güneş tutulmasının kapsamında olacaktır. Bir tutulmayı "iyi" ya da "kötü" olarak yargılamakta aceleci davranmayın. Tutulmalar ani olaylar getirirler ama onların gerçek anlamını anlamak haftalar sürer. Eğer bir tutulma yüzünden acı çekerseniz, evrenin sizin için daha iyi bir şey düşündüğünü aklınızdan çıkarmayın. Sabırlı ve açık olun. Bizi fevri ve biraz da sinirli olmaya zorlayabilir. Duygusal olarak kendimizi güçlü hatta biraz da bencil bulabiliriz. Bir anlık kızgınlıkla yaptığımız hareketlerin bedelini duygularımızla ödemek zorunda kalmamak için sakin kalmakta fayda var. Eğer bir güneş tutulması doğum gününüze ve birkaç gün yakınlarına düşüyorsa, bunun etkilerini kesinlikle tüm sene boyunca hissedeceksiniz. Değişimler bir sonraki doğum gününüze geldiğinizde tamamlanmış olacak.

AY TUTULMALARI BİRAZ DAHA SANCILI OLABİLİR

Bu yıl 25 Mart'ta Terazi burcunda gerçekleşecek Ay tutulması beklenmedik olayların tetikçisi olacak. Bu tutulmaya adaletin yerini bulması da diyebiliriz. Sert bir Merkür açısı alan bu tutulma gerçek nedenleri ortaya çıkacak. Bir çeşit yüzleşme. 18 Eylül 2024'te ise Balık burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Geçmişe baktığımız zaman bu tutulma benzerlerinde hep din savaşları ve misyonerlik çalışmaları ön plana çıkmıştır. Doğal afetlerin de habercisi olan tutulmalarda sakin olmalıyız.

19 SENELİK PERİOD

Güdümlü deprem yaratmak, fay katmanlarını zorlamak, iklimleri değiştirmek ve insanları yaşadıkları yerden uzaklaştırma gibi farklı yöntemlerle dünyanın yeni savaş ve oluşumların sınırında olduğunu ve bu tutulmanın dünya savaşlarını körükleyebileceğini hatırlatmak isterim... Sakinlik çok önemli. Tutulma etkileri genellikle iki gün önce ya da daha sonra iki hafta ve üç ay içinde görülebilir. Doğum günlerine altı gün arası olan kişilerde daha çok hissedilecektir. 19 senede bir aynı etkiyi gösteren tutulmalarda, dikkatli olun ve yaşamınızın 19 senelik periodunu gözden geçirin ve neler yaşadığınızı hatırlayın. İşte; yine aynı noktalar ve etkileşimler karşınıza çıkmış ve evren size yine kendinizi değiştirmek için yeni fırsatlar yaratmaya hazırlanmaktadır. Tüm bu tutulmaların etkisini ve hangi evden etki alacağınızı hesaplamak istiyorsanız, yükselen burcunuzun önemini unutmayın. Ve haritanızın etkileşim sahasını yükselen burcunuza göre tayin ediniz.

YARIN: 2024'ÜN GEZEGEN RETROLARI VE ETKİLERİ