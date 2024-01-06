Teknoloji gelişirken insanı da geliştiriyor

Dünyanın altın çağını yaşadığı bu dönemde elimizi attığımız her şey teknolojiye dayanıyor. Yediğimiz yemeklerin içindeki kalori oranlarını ölçen cihazlardan insani duygulara sahip olabilecek robotlara kadar gelişmeler söz konusu. Belki kısa süre sonra bazı meslek dallarında insanlara bile gerek kalmayabilir, hepimizin yerini robotlar alabilir. Kulağa korkutucu geliyor değil mi? İşte bu gelişmeler asla durmayacak ve ilerlemeye devam edecek. İnsan geliştirme teknolojisi de bu anlamda karşımıza çıkan ve merak edilen bir kavram. Tamamen insan yeteneklerini iyileştirmeyi amaçlayan bu terim, teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir gelişmeyi ortaya koyuyor.

YETENEKLER GELİŞTİRİLİYOR

İnsan geliştirme kavramı oldukça yeni ve hala konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. En basit tanımıyla insan geliştirme; insan yeteneklerini ve üretkenliğini iyileştirmeyi amaçlayan yenilikleri kapsayan geniş bir terim. Protezler, AR lensler ve insanlara aşılanan RFID etiketleri gibi fiziksel güçlendirme, insan geliştirme alanının önemli bir parçasıdır. Bu, insanın kavrama, algı ve eylem yeteneklerinin geliştirilmesine ciddi faydalar sağlıyor. Aynı zamanda algılama ve çalıştırma teknolojisi, bilgi füzyonu ve yapay zeka ile gerçekleştirilir.

ZORLUKLAR KEŞFEDİLİYOR

Asıl ismi Human Augmentation olan "İnsan Geliştirme Teknolojisi", insan potansiyelini aşan ürünler geliştirirken en önemli zorluğu da keşfetmeyi başarıyor. Bizler insan olarak sınırlarımızı ve neyi ne kadar yapabileceğimizi biliyoruz. Birçok firma insanların yapabileceklerini, asırlardır süregelen yetilerini değiştirebilecek başka araçlar geliştiriyor. İnsan Geliştirme, bu amaç doğrultusunda çalışmaları şekillendiriyor ve sayısız firma bu alanda projeler yapıyor.

HALA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yurt dışında yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor. Takviye olarak da bilinen bir yöntem deneniyor. Bu, bireysel kapasitenin daha fazla potansiyelini sağlayan bir büyütme teknolojisi olarak tanımlanabilir. Buna en iyi örnek de kulak cihazlarıdır. İnsanların daha iyi duymalarına yardımcı olan cihazlar her zaman işe yarayan bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan uzmanlar, daha iyi görmeyi sağlamak için de çalışmalar yapıyor. İşte bu ve benzer ürünlerin ortaya çıkması aslında düşünülenden daha kısa sürede olmuştur.

İNSAN GELİŞTİRME TÜRLERİ

Aslında bu teknoloji için en iyi örneklerin giyilebilir cihazlar olduğunu söylemek gerekiyor. Akıllı gözlükler ve çeviri cihazları bunların başında geliyor. Akıllı gözlüklerin en önemli özelliği camlarının akıllı olmasıdır. Yani bu cihazlar bazı dizilerde gördüğümüz gözlüklerden. Bu gözlükler sayesinde internette daha özgürce gezinebiliyorsunuz. Bunun için çok fazla kaynak toplayabiliyor. Bir başkası da çeviri cihazları. Bir düğme ile bir- den fazla dili konuşabilirsiniz. Bu sadece birkaç yıl önce kulağa imkansız gibi gelebiliyordu ama artık gerçek. İletişim ihtiyacındaki bu artış yapay zeka destekli çeviri sistemlerine talebi artırıyor. Bir dili çok iyi bilmeniz gerekmeden sadece teknoloji kullanarak bunu başarabilirsiniz. Yakın gelecek, aslında düşündüğümüzden daha da yakın olabilir.