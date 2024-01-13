Kış tatiliniz karlı mı güneşli mi olsun?

REYKJAVİK- İZLANDA

Rejkjavik şehir merkezindeki Ingolfstorg Meydanı'nda kurulan Yule Town pazarı ilgi çekici. Burada, hediyelikleri, dekorasyonları ve yiyecek içecekleriyle kış ziyaretçilerini memnun edecek her şey var. Kullanılan dekorasyonlar ise değişebiliyor, bazı ürünler sadece bir güne özel olarak sunuluyor.

QUEBEC CİTY-KANADA

Kanada kışın adeta tablo gibi bir ülke. Kuzey Amerika'da Avrupa ruhunu yaşamak isteyenler, Kanada'nın Fransızca konuşulan bölgesinin kalbi Quebec City'ye geliyor. Quebec'in tarihi şehir merkezinde masalsı bir atmosfer yaşamak mümkün. Ünlü pazarında sosisler, sıcacık kestaneler, ışıklandırmalar ve dekorasyonlar hem mideleri hem de gözleri doyuruyor. Kar yürüyüşü, kayak veya motorlu kar araçlarıyla gezinti yapmak isteyenlerin favorisi ise kent merkezine yakın olan Caps de Charlevoix.

BATH-İNGİLTERE

Tatilinizi ünlü edebiyatçı Jane Austen'ın da doğum yeri olan Bath'ta kültür ve sanat etkinlikleriyle birleştirebilirsiniz. Şehrin dillere destan tiyatrosu Theatre Royal, tiyatro oyunları, müzikaller, opera gösterileri ve konserlerden oluşan zengin bir program sunuyor. Zengin mineralli suları ve kent manzarasıyla Thermae Bath kaplıcası da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihî şehirde içinizi ısıtacak mekanlardan.

STRAZBURG- FRANSA

Alman ve Fransız kültürlerinin iç içe geçtiği Strazburg, Avrupa'nın kış atmosferini en iyi yansıtan yerlerden biri. Kent kış larında görsel ve gastronomik bir harikalar diyarına dönüşüyor. Strazburg'da canlı müzik ve sokak sanatının öne çıktığı alternatif pazarlar da var.

MALTA

Akdeniz ikliminden kopamamam diyorsanız size bir önerimiz var. Karlı havayı sevmiyor ama Avrupa'dan uzaklaşmak istemiyorsanız Malta iyi bir alternatif. Valletta şehir merkezi de Ocak ayı boyunca ışıl ışıl ve çok hareketli. Manoel Tiyatrosu'nda özel pantomim gösterilerini izleyebilir, dilerseniz ailenizle birlikte Malta Oyuncak Müzesi'ni gezebilirsiniz.

QUEENSTOWN YENİ ZELANDA

Uzak diyarlarda kış güneşini yakalamak isteyenler için bir başka adres de Queenstown. Muhteşem Wakatipu ölü'nde doğa ve su sporları yapabilir, göl çevresinde kamp kurabilir, Yeni Zelanda usulü barbeküde koyun etinden ve deniz ürünlerinden oluşan yemeklerinin keyfini çıkartabilirsiniz.

BARSELONA-İSPANYA

Farklı bir Ocak ayı yaşamak isteyenler için ılık havasıyla Barselona ideal. Her yıl kasım ayı sonunda Plaza atalunya'da Avrupa'nın en büyük buz pisti açılıyor. Kar yağmasa da patenlerinizi giyip Akdeniz'de kış atmosferinin tadını çıkartabilirsiniz. Barselona, romatizm ve dinamizmi birlikte yaşayacağınız bir şehir.

KRABİ-TAYLAND

Tayland doğası ile sizi büyüleyecek masalsı bir ülke. Kış aylarında kent hayatının stresinden ve soğuktan kaçmak istiyorsanız Krabi sizin için mükemmel. Tayland'da, kano, dalış, kaya tırmanışı gibi doğa aktiviteleri, eğlence hayatı ve plaj sefası kış ayları boyunca hız kesmeden devam ediyor.

SAN MİGUEL DE ALLENDE-MEKSİKA

Meksika, sıcak kanlı insanların ülkesi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan San Miguel de Allende kenti büyük ve tarihî kiliseleri, iyi korunmuş mimarisi, taş döşeli sokaklarıyla otantik ve sıcak bir atmosfere sahip.