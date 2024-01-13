Soğuk havada şıklık zirvesi

Sömestre yaklaşırken tatil planları yapılmaya başlandı. Özellikle kayak ve kar tatili için geri sayım başladı. Zirvede de şıklığınızı korumak sizin elinizde. Dağ stilinin en sevilen renkleri sarı, saks mavisi, yeşil, kırmızı renklerden oluşan, gri ve sarı gibi çift renklerle de tasarlanan puffer montlar, konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Kapüşon, fermuar ve cep detayları ile modernliği elegan stile dönüştüren montlar, kayakta da size ekstra bir dinamizm katıyor. Montların ve yine puffer yeleklerin içine giyebileceğiniz neon balıkçı yaka kazaklar veya farklı renklerdeki kaşmir kazaklar, size tatilinizde sıcak bir kış vaat ediyor. Şömine karşısında tercih edebileceğiniz desenli kalın kazaklar ise stilinizi zirveye taşımaya aday oluyor. Stil tamamlayıcı mum botlar, soğuk hava şartlarına karşı maksimum dayanıklılık sağlarken, bereler, renkli ve desenli atkılar ve deri, yün eldivenler şıklığı ve sıcak dokuları ile ön plana çıkarıyor. Erkekler için ise kapitoneli ve kapüşonlu montlar öne çıkıyor. Hareket özgürlüğünün yanı sıra farklı renk seçenekleri ile hem şıklığı hem de doğayla uyumu sergiliyor.