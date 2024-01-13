Tarım, orman ve insan fotoğraflarda buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Denizlili sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Denizli'ye gönderilen 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, Pamukkale ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Serginin açılışına Denizli Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, TMO Denizli Baş Müdürü Yücel Türkanoğlu, Köy-Koop Denizli Birlik Başkanı Mehmet Varol, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hamdi Akan, il müdür yardımcıları, ilçe tarım müdürleri, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 2009 yılından itibaren düzenlenen ve kamuoyunda yoğun ilgi gören "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ve bu yılın konusu olan "Sen Üret Yeter" teması olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışmaya bin 210 katılımcı 6 bin 635 eser ile katılım sağladı. 8 eser ödüle layık bulunurken, 120 eserde sergileme ve albüm çalışması için seçildi.