Yeni Ay, Oğlak’ta doğuyor kurumsal hayat öne çıkıyor

KOÇ'UN KARİYER EVİNDE

Yeni Ay kariyer evinizde doğuyor. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları yapmalısınız.

Uzun zamandır beklediğiniz değişimleri tereddüt etmeden uygulayabilirsiniz. Evrenin size verdiği bu şansı olumlu bir şekilde kullanmak için atılım yapmalısınız. Ruhsal konular çerçevesinde, sizi rahatlatacak şekilde olaylara geniş perspektiften bakın. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

BOĞA'NIN RUHSAL EVİNDE

Yeni ay ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız ve kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir dönem olacak. Olmayacak olayları, olur hale getirmek için evrenin size sunacağı hediyeleri kabul etmelisiniz. Kendinizi geliştirmek isteyecek ve sizi motive edecek arkadaşlara ihtiyaç duyuyorsunuz. İyi niyet elçisi olmak gibi bir takıntınız var. Bazı olumlu sunumları görmek istemeyebilirsiniz. İçinizdeki kıvılcımları görün lütfen. Çok çalışıyor ve emeğinizin karşılığını bekliyorsunuz. Kızmayın ama, sizde her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsunuz.

İKİZLERİN KARŞIT FİNANS EVİNDE

Yeni ay karşıt finans evinizde doğuyor. Borçlarınızla ilgili durumlar söz konusu. Aşırı çalışma ve her türlü engeli aşma durumunda başarının keyfini çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı destekleyici aşklar gündeme gelecektir. Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Aşırı çalışma ve her türlü engeli aşma durumunda başarının keyfini çıkarabilirsiniz. Aniden unuttuğunuz bir ödeme size yapılabilir. Bir takım iş huzursuzluklarınız tatlıya bağlanabilir. Tartışmalardan uzak kalmayı başarmanız sizi her anlamda üstün kılacaktır.

YENGEÇ'İN KARŞIT İLİŞKİLER EVİNDE

Yeni ay karşıt ilişkiler evinizde doğuyor. Partnerinizin destek verici davranışları sizi memnun edecektir. Çok küçük çıkar hesapları ile çok büyük kayıplara neden olacak davranışlar içine girmeyin. Biraz sağduyulu ve geniş düşünmeye çalışın. Kesinlikle, bu dönemde sakin davranmalı ve sabırlı olmalısınız. Bir türlü başlayamadığınız veya cesaret edemediğiniz iş etkinliklerinizi bir iş akışı çerçevesi içinde planlayın.

ASLAN'IN ÇALIŞMA EVİNDE

Yeni ay çalışma evinizde gerçekleşiyor. Uzun zamandır çok istediğiniz önemli bağlantılar kendiliğinden oluşacak fırsatları gündeme getirecek. Hızla gelişen konular karşısında kafanız alt üst olabilir. İş arkadaşlarınızın bazıla rı birçok konuda üstlerinizle olan ilişkilerinizi kıskanabilirler. Neden- sonuç ilişkisine dikkat edin ve sorgulayarak ilerleyin. Sağlamcı yönleriniz ortaya çıkıyor. Disiplinli ve kurallara göre hareket ederseniz duygusal kayıplar yaşamazsınız. Sosyal düzeniniz aksamadan işleriniz ilerlesin istiyorsanız akıllı ve sağlıklı düşünmeli; çevrenizdeki kişilerden gizli yardım almalısınız.

BAŞAK'IN AŞK VE YAŞAM EVİNDE

Yeni ay aşk ve yaşam evinizde doğuyor. Sorumluluklarınız canınızı sıkıyor. Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz... Her şeyiniz düzenli ve planlı gelişmesini istemeniz bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız. İkili ilişkilerinizde karşılıklı iletişim ve kendinizi anlatabilme önem kazanıyor.. Aynı anda birkaç kişinin ilgisi üzerinizde olacak. Bazılarının mantıklı ve sağ duyulu olması nedeniyle ilginizin onların üzerinde olmasına neden olabilir. Cazip ve kalabalık bir hayranlık çemberi içinde kalabilirsiniz.

TERAZİ'NİN AİLE VE YUVA EVİNDE

Yeni ay aile ve yuva evinizde doğuyor. Aile içi ilişkilerde sorumluluk duygularınız yoğunlaşacak. Onlara karşı daha fazla zaman ayırırken, her konuda birbirinize destek olacaksınız. Ailenizi duygusal ilişkilerinize karıştırma istemediniz halde bu konuda sorun da çıkabilir. Dikkatli olmalısınız. . Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz. Aile bireylerine , bu düşüncelerinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili şartları gözden geçirip, yeni durum değerlendirmeleriniz gündeme gelebilir. Güçlü beraberlikler kuracaksınız. Her şeyin en mükemmelini yapmak istiyorsunuz.

AKREP'İN İLETİŞİM EVİNDE

Yeni ay iletişim evinizde gerçekleşiyor. Değişik fikirler, sosyal yaşamdaki aktiviteleriniz üzerinde olumlu motivasyonlara neden olacak. Paylaşıma çok önem verdiğiniz için, fedakarlığınızı üst sınırlarda kullanacak ve dostlarınıza gereğinden fazla ilgi göstereceksiniz. konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Bu duygusal kontrolü elden bırakmayın. Dargınlıklar söz konusu ise bu duruma son verecekler.

YAY'IN FİNANS EVİNDE

Yeni ay finans evinizde gerçekleşiyor. İş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Bu dönemde; maddi konularla ilgili bilançolarını gözden geçirerek, parasal konularda daha da detaylara inerek stratejiler geliştirebilirsiniz. Ailenizden beklediğiniz destek gelecektir. Arkadaşlarınızla ilişkilerinize yeni bir boyut getirecektir. Ayrıca ortaklıklar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Yatırım konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu işbirliklerini gerçekleştireceksiniz. Yanlış dostluklar biterken, akabinde başlayan yeni dostluklardan çok şey kazanacaksınız.

OĞLAK'IN KİŞİSEL EVİNDE

Yeni ay kişisel evinizde doğuyor. Uzun süredir cesaret edemediğiniz konular üzerinde çalışmalar yaparken, ilişkilerinizi rutinlikten kurtarmak isteyeceksiniz. Yeniliklere açık bir dönemdesiniz. Fakat yine de dikkatli olmalısınız. Şimdiye kadar göstermediğiniz çabayı göstereceksiniz. Belki de şimdiye kadar başarılı olmak için bu kadar çalışmamıştınız. Fakat, bu dönemde kozmik güçler sizi desteklemeye devam edecek ve zorluklar karşısında güçlenmenizi sağlayacak. Zihinsel performansınızda bir artış olacak. Öğrenme kabiliyetinizin çok yüksek olmasından dolayı, bir çok konuda aynı anda aktivite göstereceksiniz.

KOVA'NIN RUHSAL EVİNDE

Yeni ay Ruhsal evinizde doğuyor. Sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize sıkı bir şekilde sarılmalısınız. Sizinle çalışan kişilerin ruhsal durumlarını çok iyi gözlemleyeceksiniz. Sessizliği tercih ederken, etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşüncelerini araştıracaksınız. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. İlginç bir dönem ve sizin davranışlarınızla daha da orijinal hale gelecek. Güçlü enerjiniz ve yaratıcılığınız konusunda ön plana çıkıyorsunuz.

BALIK İÇİN YENİLİKLER SÖZ KONUSU

Yeni ay yenilikler ve seçenekleri sunuyor. Değişime hazır mısınız? Planladığınız işlerde gerekli sonucu almak için kişiselliğinizi güçlü bir şekilde kullanmanızı ve aldığınız kararlardan dönmemenizi öneriyoruz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacaksınız. Sizi ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Bireyselliğiniz ikinci planda kalırken, sosyal çalışmalara yöneleceksiniz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz.