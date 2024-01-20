Kozmik dev yeni bir çağ başlatabilir

AKREP burcunu yöneten Plüton Gezegeni burçlarda uzun süre kaldığı için, kurulu sistemleri bir anda bozar ve sonra yeniden kurar. Plüton'un etki alanları diğer gezegenlerle oluşturduğu açılara çok bağlıdır. Bu nedenle diğer gezegenlerle birlikte yorumlanması doğru olacaktır. Temel olarak, cinsel gücü, parayı, başlangıç ve bitişleri simgeler. 2008 yılında Plüton Oğlak burcunda yer almaya başlamıştı ve 2024 yılına kadar bu burçta hareket ederek toplumsal olaylar, afetler depremler ve yeryüzü şekillerinin değişimini başlattı..

FRANSIZ DEVRİMİ GERÇEKLEŞMİŞTİ!

PLÜTON, 2024'ten 11 Ekim 2044'e kadar Kova burcunda kalacak. Bu dönem, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde derin dönüşümleri işaret ediyor. Plüton, astrolojide dönüşüm, yenilenme ve kişisel gelişimin güçlü bir sembolüdür. Bu gezegenin yavaş hareketi, her burç değişiminde insanlık için yeni bir dönemi başlatır. En son ve artık kalıcı geçişini ise 19 Kasım 2024 tarihinde yapmış olacak ve bu transit 2044 yılına kadar, başka bir deyiş ile 20 yıllık bir süre boyunca devam ediyor olacak. Yaklaşık 247 yıllık bir döngüsü olan Plüton'un son uzun döngüsü sırasında (1778- 1798 yıllarında) Fransız devrimi gerçekleşmişti. Yakın çağ dediğimiz yenilikler ve aydınlanma çağını başlatmıştı. Bize gelen verilerden yola çıkarsak, önümüzdeki yılların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlara oldukça sarsıcı ve dönüştürücü yeni dönemleri ve koşulları beraberinde getireceğini göreceğiz.

Plüton'un son transitinde - Fransız Devrimi olmuştu - Yeni çağ bitmiş yakın çağ başlamıştı - Aydınlanma dönemi yaşanmıştı

PLÜTON VE KOÇ

DENGELERİNİZİ korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz. Başkalarının değil, sizin ne istediğiniz önemli.

PLÜTON VE BOĞA

TEPE evinizdeki Plüton; sorumlu olduğunuz alanlarda ciddi bir çalışma temposu ve konsantrasyon sağlayacak. Zor şartlarda kazanma koşullarını sağlaması yönüyle öğretici etkiler verecektir. Güçlü ve özgürce kararlar alırken, duygusal anlamda zarar görmek istemeyeceğiniz için; yapacağınız işleri son anda ortaya çıkarmayı yeğleyeceksiniz.

PLÜTON VE İKİZLER

DÜŞÜNCELERİNİZİN ve fikirlerinizin yenilenmesine zemin hazırlayacaktır. Derin düşünceler içinde olan ve yaşamı sorgulayan kişilerle birlikte olacaksınız. Onlar, ortak çalışmalarınızda ihtiyacınız olan pratikliği sağlayacaklar ve hızlı düşünmeniz konusunda size gereken desteği vereceklerdir.

PLÜTON YENGEÇ

DEĞİŞEN ruh durumunuz nedeniyle, gizemli davranışlar içinde çevrenin ilgisini çekeceksiniz. Ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız.

PLÜTON VE ASLAN

AŞK hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak. Karşılaşacağınız güçlü ve kariyerli bir kişi ile iş yaşantınızla birlikte aşk yaşantınızı da paylaşabilirsiniz. Bazılarının size katkıları olacaktır. Oldukça hırslı bir karakter yapısıyla denemediğiniz konularda başarılı olacaksınız.

PLÜTON VE BAŞAK

BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

PLÜTON VE TERAZİ

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşarken, yaşama daha keskin bakacaksınız.

PLÜTON VE AKREP

GİZLİ duygularınızın sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Bazıları enerjilerini saklama ve yeni bir yapılanma sürecine girebilirler. İşleri ile ilgili planlar yapabilirler. Aldıkları kararları kendilerine saklayabilirler. Alışkanlıklarınıza veda edeceksiniz.

PLÜTON VE YAY

PLANLARINIZI değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. Bazı insanlar, yaşantınızdan belki de bir daha asla bir araya gelemeyeceğiniz şekilde çıkacaklar.

PLÜTON VE OĞLAK

MADDİ hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız.

PLÜTON VE KOVA

SÜRPRİZLERE hazır olmalısınız. Her şeyin zorunu seçeceksiniz. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Çünkü baş rolü hiç kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Kozmik güçlerin sizden yana olduğunu bilmem hatırlatmamıza gerek var mı? PLÜTON VE BALIK

DERİN sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, detayları daha bireysel değerlendiriyordunuz. Şimdi geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz.