Aydilge’nin trajik hikayesi

Geçmişi yüzyıllara dayanan ve Anadolu'da hemen hemen herkes tarafından bilinen 'Güzel Avrat Otu'nun halk arasında kulaktan kulağa anlatılan bir efsanesi olmaz mı hiç? İşte o efsane... Yıllar yıllar önce, Anadolu'nun küçük bir kasabasında 'Aydilge' isminde güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Aydilge, iyiliksever ve iyi kalpliliğinin yanı sıra beline kadar uzanan sarı saçları ile ışıltılı ve alımlı bir güzelliğe sahipmiş. Aydilge, her genç kız gibi evlilik çağına gelince de talipleri artmış. Kasabanın genç erkekleri adeta Aydilge ile evlenebilmek için sıraya girmiş. Ancak, gönlünü kasabanın fakir ama son derece yakışıklı gencine kaptıran Aydilge ise kendisine gelen taliplerin hepsini yüzlerine dahi bakmadan geriye çevirmiş. Aşık olduğu genç ise bu güzel kızı fakirliğinden dolayı ailesinden bir türlü isteyememiş. Çaresizce, sevdalısını bekleyen Aydilge, ailesine de, 'ben artık kimseyle evlenmek istemiyorum, bundan sonra eve görücü kabul etmeyin' demiş.

İNTİKAM ZEHİRİ

Gel zaman git zaman Aydilge ile evlenemeyeceklerini anlayan kasabanın gençleri dünyalar güzeli bu güzel kıza çeşitli iftiralar atmaya, hakkında ipe sapa gelmez dedikodular üretmeye başlamışlar. O kadar ileriye gitmişler ki, Aydilge'nin aslında dul olduğu için evlenmek istemediğini yaymışlar. Dedikodular ayyuka çıkınca Aydilge'nin ismi kasabada 'Dul Avrat' olarak anılmaya başlamış. Bu duruma en çok ailesi üzülmüş. Kızlarını evlenmeye zorlamak için 'ya evlenirsin ya da bu evden gidersin, işte o kadar' diye baskı yapmaya başlamışlar. Çaresiz kalan Aydilge, ağlayarak çıktığı dağda bir uçurumdan atlayarak canına kıymış. Kasabalılar günlerce aramalarına rağmen ne yaptılarsa Aydilge'ye bir türlü ulaşamamışlar. Genç kızın anne ve babası bu olaydan sonra üzüntülerinden 'artık burada yaşayamayız' diyerek kasabayı terk etmiş. Sevdalısı delikanlı ise kısa süre sonra yakalandığı ince hastalığa yenik düşmüş... Bu trajik olayı unutamayan kasabalılar bir gün Aydilge'nin canına kıydığı uçurumun kenarında o güne kadar hiç görmedikleri, tanımadıkları bir bitkinin yetiştiğini fark etmişler. Bitkinin meyveleri tıpkı Aydilgenin gözleri gibi iri ve simsiyahmış. Genç kızı, attıkları iftiralarla ölüme götüren kasabanın gençleri merak edip bu bitkiyi yiyince hepsi de zehirlenip ölmüş. Kasabalılar ise Aydilge'nin, kendisine iftira atanlardan intikam almak için 'Güzel Avrat Otu'na dönüştüğüne inanmaya başlamışlar... Zamanla bu ot, genç kıza atılan çirkin iftiradan dolayı 'Dulavrat Otu' olarak anılmaya başlamış.