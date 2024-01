İzmirli orkestradan Amsterdam’a sevgililer günü melodisi

İzmirli iş insanları Ceyhan ve Fatma Olten çiftinin 10 yıl önce ülkemizdeki konservatuar mezunu kadro bulamamış sanatçılar için kurmuş olduğu Olten Filarmoni Orkestrası, başarı hikayeleriyle dolu 10 yılını tamamladı. Elektrik mühendisi Ceyhan Olten ve Endüstri mühendisi Fatma Olten'in önderliğindeki orkestra, yurt içi ve yurt dışında pek çok konserle adından söz ettiriyor.

AASM'DEN CONCERTGEBOUW'A

OLTEN Filarmoni Orkestrası, Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw salonunda, 14 Şubat'ta düzenlenecek olan unutulmaz bir konserle sahne alacak. Hollanda'nın tarihî ve prestijli bu konser salonuna davetli ilk Türk Orkestrası olmak, orkestra için büyük bir başarı ve heyecan kaynağı. Bu konserle birlikte, Olten Filarmoni Orkestrası uluslararası arenada kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, 10. yılını dolduran orkestranın, sanata ve sanatçıya verdiği değeri somutlaştırmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine başladıklarını söyledi. Fatma Olten, "Bu yolculuk bizi Olten Filarmoni Orkestrası'nın kuruluşuna götürdü. Sanat Koordinatörümüz Akgün Çavuş ile birlikte birlikte çıktığımız bu yolda, ilk konserimizi 9 Aralık 2013'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdik. Bugün itibariyle kadromuz 30 civarında sanatçıya ulaştı ve gelecek sezon kadromuzu daha da büyütmeyi hedefliyoruz." dedi. Fatma Olten, "Amsterdam Concertgebouw Konser Salonu izleyici olarak gittiğinizde dahi hayran kaldığınız bir konser salonu iken, Dünyanın en prestijli salonlarından biri olan bu salonda konser verecek olmak bizi çok heyecanlandırıyor" dedi.

70 KİŞİLİK EKİP GERİ SAYIMDA

OLTEN Filarmoni Orkestrası 70 kişilik ekibiyle Murat Cem Orhan şefliğinde, ünlü Fransız klarnet sanatçısı Joe Cristophe solistliğinde, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan ve her yıl yaklaşık 900 etkinliğin düzenlendiği Concertgebouw salonunda "Valentine Classics at the Movies" adlı konser için geri sayıma geçti. Biletlerin yaklaşık yüzde doksan oranında tükendiği bu özel konser için Türkiye'den de seyirciler izleyici olarak katılacak. Bu özel gecede Gershwin, Mozart, Shaw, Williams, Bernstein, Silvestri, Morricone, Rota gibi isimlerin romantik eserleri konser repertuarında yer alacak.