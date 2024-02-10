Ege’de Sevgililer Günü romantizmi

BOZCAADA, ÇANAKKALE

uçsuz bucaksız çam ve sedir ormanları ile masmavi denizin kokularının birbirine karıştığı bir cennet gibi! Denizin ortasında, ana karadan bağımsız olmasından aldığı güçle hiçbir yere benzemeyen Bozcaada kalabalıklardan uzak, kaliteli zaman geçirmek isteyenler için küçük bir cennet. Tenedos adıyla da bilinen Bozcaada; rengarenk çiçekli taş binaları, hayranlık uyandıran kilise ve mimari yapılarının yanı sıra tadı damağınızda kalacak yöresel yemekleri ile sessiz ve huzur dolu bir ada. Adada orijinal mimarisi korunan evleriyle Rum ve Türk mahallelerini, Ayazma Manastırı'nı, Bozcaada Kalesi'ni, Polente Feneri'ni gezebilirsiniz. Polente Feneri'ni günbatımında ziyaret ederken yanınıza piknik sepeti hazırlayıp daha keyifli saatler geçirebilirsiniz. Adanın geçmişini anlatan Bozcaada Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Bozcaada Alaybey Camii, Bozcaada Köprülü Hamamı da görülmeye değer!

ŞÖVALYE ADASI, FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kıyıya oldukça yakın bir konumda yer alan, üzerinde yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası, tarihi kalıntıları ve huzur dolu, sessiz sakin ortamı ile ilgi çekiyor. İsmini 15. yüzyılda bölgede bulunan Rodos şövalyelerinden alan adaya ulaşım, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'ndan kalkan teknelerle sağlanıyor. Rodos şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görebileceğiniz ada, 1982'de 3. derece arkeolojik sit, 1988 yılında da özel çevre koruma bölgesi ve 1994 yılında 3. derece doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış.

ORAK ADASI, BODRUM

Turkuaz mavisi sularıyla tropik adaları anımsatan Orak Adası, Bodrum'un doğusunda, Kargıcak Koyu açıklarında konumlanıyor. Bodrum Kalesi yanından hareket eden tekne turlarıyla ulaşabileceğiniz, berrak sularında caretta carettalar ile yüzebileceğiniz ada, zengin sualtı yaşamı ile dalış meraklıları için de oldukça cazip noktalardan. Birçok profesyonel dalgıcın tüplü dalış yaptığı bu ada, Bodrum dalış noktaları arasında en popüler adreslerden. Huzur dolu, ıssız bir ada olan Orak Adası, su üstünde zeytin ağaçlarıyla, su altında da zengin su altı canlılığı ve ilginç topografik yapısıyla ilgi çekiyor.

GÖKÇEADA, ÇANAKKALE

Ege'nin masmavi güzelliklerinin tam ortasında yer alan Gökçeada, büyüleyici coğrafyası ve yemyeşil ağaçların arasında süzülen Rum evleri ile misafirlerine sakinliğin içerisinde rüya gibi bir tatil vadediyor. Homeros'un İlyada destanında deniz tanrısı "Poseidon'un Adası" olarak geçen İmroz, bugünkü adıyla Gökçeada, Türkiye'deki sakin şehirlerden bir diğeri. Yeşilin ve mavinin ahenkli uyumunu gözler önüne seren Gökçeada; doğa ile iç içe bir tatil kaçamağı için son derece i deal. Zengin su kaynakları, nostaljik evleri, doğal yaşamı, organik ürünleri ve sörf gibi alternatif spor olanaklarıyla misafirlerine masal gibi bir tatil yaşatan Gökçeada'nın Türkiye'deki tek Sualtı Milli Parkı'na sahip olduğunu da ayrıca hatırlatalım. Gökçeada'nın en karakteristik tepe köylerinden biri olan Zeytinliköy - Aya Teodoroi yemyeşil ağaçların arasından süzülen Rum evleri görüntüsü ile kartpostal gibi. Günümüzde de evi olan Rumların geri dönmesiyle Rumca konuşmaların yeniden sokaklarını şenlendirdiği köyün dört mevsim yaşayan nüfusu 50-60 kişi olsa da havaların güzelleşmesiyle renkli sokak kapılarının önü, minik meydanları ziyaretçilerle doluyor. Köye, dibek kahvesi içmeye uğramak uzun zamandır bir gelenek adada.

SEDİR ADASI, MARMARİS

Marmaris'in en güzel adalarından biri olan Kedrai Antik Kenti ya da en yaygın adıyla "Sedir Adası", Ula ilçesi sınırlarındaki Gökova ( Keramos )Körfezinin doğusunda yaklaşık 800 metrelik kıyı uzunluğuna sahip, kumsalı, çoğu ayakta kalmış arkeolojik kalıntılarla bütünleşmiş zengin doğal dokusuyla 1.derece Arkeolojik ve 1.Derece Doğal Sit Alanı, aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesidir. Antik kalıntılarla dolu üçlü bir ada grubunun en büyüğü olan Sedir Adası, şaşırtıcı güzelliğiyle hem tarih hem de doğaya meraklı olanlara sesleniyor. Adını eskiden adada bolca bulunmasına rağmen günümüzde hiç kalmamış Sedir ağaçlarından alan bu büyüleyici ada; mavi ve turkuaz rengindeki denizi ve sapsarı kumuyla da oldukça dikkat çekici. Kleopatra plajı olarak bilinen kumsalında, jeolojik oluşumlarla ortaya çıkan ve koruma altında olan kumlar, aslında özel bir biçimde oluşmuş kalker damlacıkları. Ege ve Akdeniz'de Sedir Adası dışında sadece Girit Adası'nda görülen bu nadir kumun kumsal dışına çıkarılması da yasak.

KALEM ADASI, DİKİLİ

CAM gibi şeffaf denizi ve turkuaz sahilinden dolayı Ege Denizi'nin Maldivler'i olarak adlandırılan Kalem Adası, doğanın bahşettiği en güzel yerlerden biri olan İzmir'in Dikili ilçesinde konumlanmakta. 40 km'lik sahil şeridinde uzanan birbirinden güzel sualtı mağaraları ve el değmemiş koylarıyla keşfedilmeyi bekleyen Kalem Adası; mavi ve yeşilin her tonuna şahit olacağınız eşsiz bir ambiyansa sahip.

ALİBEY ADASI, CUNDA

Rum - Türk kültürünün izlerini taşıyan, ana karaya köprü ile bağlansa da deniz ortasında olmanın başına buyrukluğunu devam ettiren, özgür ruhlu bir Ege adası, Cunda... Arnavut kaldırımlı sokakları, taş evleri, butikleri, lezzetleriyle baş döndüren restoranları ve bakir koyları ile Cunda her zaman çok keyifli. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in Midilli'yi aldıktan sonra bölgenin deniz güvenliğinin sağlanmasıyla yerleşik yaşamın kök saldığı Alibey nam-ı diğer Cunda Adası, Rum ve Türk mimarisinin en güzel izlerini taşımaya devam ediyor. Arnavut kaldırımlı sokakları, Rum evleri, harika deniz manzarası, deniz manzarasına karşı dizilen kafe ve restoranları, gün boyu Ayvalık arasında gidip gelen motorları ile Çağan Irmak filmlerini anımsatıyor.