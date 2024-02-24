Baba mesleğiyle devlet sanatçısı oldu

Aydınlı esnaf Mehmet Dizen hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında ortaya birbirinden değerli eserler ortaya çıkarıyor. Eserleriyle dikkati çeken Dizen'e Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Devlet Ahşap Oyma Sanatçısı' unvanı verildi. Çocuk giyim üzerine esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen (44) pandemi döneminde evdeki atıl ağaç ve eşyaları yeniden kullanılabilir hale getirmeye başladı.

AYDIN'DA İLKİ BAŞARDIM

Baba mesleği olan ağaç oyma işini hobi atölyesiyle daha da ileriye taşıyan Dizen, esnaflığı bırakıp hayatını ahşaptan duvar süsü ve pano yapımına adadı. Aradan geçen 4 yılda eserlerini daha ileriye taşıyan Dizen, geçen yıl yaptığı başvurunun ardından kendisine Bakanlık tarafından Dizen'e Devlet Ahşap Oyma Sanatçısı unvanı verildi. Dizen, eserlerini oluşturmak için 2 ay zaman harcadığını söyledi. Babasından gördüğü oyma tekniğini biraz daha geliştirdiğini belirten Dizen, "2020 yılında hobi atölyesi olarak bir işyeri açtım. İşim tamamen bu oldu. Bu iş üzerine yoğunlaştım. İşimle ilgili araştırma yaparken, devlet sanatçılığı unvanı olduğunu öğrendim ve geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptım. Gerekli eleme ve mülakatlardan sonra da devlet sanatçılığı kartımı aldım. Ahşap oyma, unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır. Bu işi yapan çok nadir kişi var. Bakanlığımıza kayıtlı olarak yaptığım bu işte Aydın'da ilk ve tek oldum. Bundan sonra da mesleğimizi birilerine aktarmaya çalışacağız" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TABLO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan için de özel bir tasarım yaptığını ifade eden Dizen, "Yaptığım eserler, kullandığım ağaç ve motife göre ve işçiliğe göre zaman alıyor. Daha çok tablo çalışmayı seviyorum. Mescidi Aksa eserimi de tamamlamak üzereyim. Bu eserimi tamamladığımda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Aydın'a geldiğinde bizzat kendim hediye etmek istiyorum, Bu eseri Cumhurbaşkanımız için yaptım" diye konuştu.