Çağ atlatan bilgisayar teknolojisi: Şeffaf ekran

Büyük teknoloji firmaları bünyelerinde kalifiye elemanlar çalıştırarak, en iyi sonucu elde etmek için uğraşıyor. Ekip çalışmasıyla başarılı sonuçların ortaya çıkması için de büyük bir özveri sergileniyor. Son yılların en çok kullanılan teknolojik ürünleri ise dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar. Çok eski zamanlarda, teknoloji henüz bu kadar hayatımızın içinde değilken şeffaf ekranlı bir bilgisayarın üretilebileceği aklımıza gelmezdi. Masaüstü bilgisayarlar zaman içerisinde küçüldü, elde taşınabilir bir hale geldi. Ardından daha da küçüldü, tabletler hayatımıza girdi. İşte durdurulamayan bir hızla ilerleyen teknolojide son olarak geçtiğimiz günlerde büyük bir teknoloji şirketi şeffaf ekranlı laptop tanıtımı yaptı. Tanıtılan bu dizüstü bilgisayar aynı zamanda dünyanın ilk şeffaf ekranlı bilgisayarı olarak tarihe geçti.

microLED EKRANLAR

Şeffaf ekran tamamen microLED kaplı. microLED ekran demek ince paneller üretilmesi demek. Böylece her piksel doğrudan kendini aydınlatabiliyor ve bu sayede ek bir aydınlatma mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyor. Böyle bir sistem doğru altyapıyla hazırlandığında ve teknoloji anlamında doğru kontrollerden geçildiğinde ortaya başarılı bir sonuç çıkıyor. Öte yandan microLED ekranlar daha az enerji harcıyor. Bu sebeple de istediğiniz kadar kullanın, kısa süre sonra şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz. Bütün bunlar dikkate alındığında artık yeni çıkacak dizüstü bilgisayar modellerinde OLED ekranlar değil microLED ekranlar göreceğiz.

ÇOK SAYIDA DENEME

Böylesi bir bilgisayar henüz piyasaya sürülmeden çok kez denendi. Önce kamerasının görebileceği bir bölüme nesne yerleştirildi. Ardından bilgisayar bu nesneyi tanıdı ve görüntüsünü çekti. İşte buna benzer yapılan bütün denemeler sonunda başarıyla sonuçlandı ve piyasaya sürülmek için hazır hale getirildi. Öte yandan dizüstü bilgisayar kullanımları da artık çok fazla artmış durumda. Ama zaman içerisinde yerini tamamen tabletlere de bırakabilir. Çünkü şöyle bir baktığımızda küçük çocukların elinde tabletler görüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda hiçbir çocuk, başını kaldırıp baktığında dizüstü bilgisayarları bile tanımayacak. Peki, bu gelişmeler nereye kadar devam edecek?

ARTIK BİLİM KURGU DEĞİL

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere baktığımızda aslında yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor: Bilim kurgu filmlerine konu olan gelişmelerin çoğu artık çok uzakta görünmüyor. Yakın bir gelecekte o gördüğümüz teknolojiler hayatımızın ortasına yerleşebilir. Tabii bu noktada teknolojinin doğru kullanımı da büyük önem taşıyor. Genel olarak değerlendirmek gerekirse, yapılan bu çalışmalar ve ortaya çıkan gelişmeler, her firma tarafından doğru kullanılmıyor. Yaşanan bir aksilikte ya da eksik kodlamalar yapıldığında sistemler sorunlu kalıyor ve bu sebeple de siber korsanlar sizin işletim sisteminize girebiliyor. Ardından özel ve önemli verileri çalıyorlar. Bütün bunların önüne geçebilmek için atılan her adımın doğru atılması gerekiyor. Eğer bu şekilde ilerleyebilirlerse kısa sürede microLED ekranlı bilgisayarların yanı sıra tamamen şeffaf mouseler, komutlarla çalışan bilgisayarlar da hayatımıza girebilir.