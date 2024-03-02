Yasakları delen palazzo pantolon

Tipik olarak yüksek belli, geniş bacaklı ve düz kesimli plazzo pantalonlar 1960 ve 1970'li yıllarda çıkar moda sahnesine... Batı'da, kadınların pantolon giymeye başlaması tartışma yaratmış, çeşitli restoran ve barlar bu trendin önüne geçmek için pantolon giyen kadınları kabul etmemeye başlamıştır. Buna karşılık, kadınlar, özellikle Orta Doğu ve Güney Asya kültürlerinde tercih edilen bol ve geniş pantolonlar giymeye başlayarak bu yasağı delmeye çalışmıştır. Şaşırtıcı bir şekilde bu çaba başarılı olmuş, kadınlar bol pantolonlar ile mekanlara girmeye başlamıştır. Bunun sonucunda, palazzo tipi pantolonlar uzun bir süre özgürlüklerinden vazgeçmek istemeyen kadınların gece kombinlerinde yer almıştır. Kısa bir süre yaygınlığını yitiren palazzo tipi pantolonlar, günümüzde tekrar eski popülerliklerini yakaladı. Özellikle her yaşa, boya ve kıyafet tercihine uyması, palazzo pantolonların, renkli günümüz dünyasına harika uyum sağlamasını sağlıyor. Elbette, palazzo pantolonu nasıl kombinleyeceğini bilmek de burada önem arz ediyor.

Tipik olarak yüksek belli, geniş bacaklı ve düz kesimli plazzo pantalonlar 1960 ve 1970'li yıllarda çıkar moda sahnesine... Batı'da, kadınların pantolon giymeye başlaması tartışma yaratmış, çeşitli restoran ve barlar bu trendin önüne geçmek için pantolon giyen kadınları kabul etmemeye başlamıştır. Buna karşılık, kadınlar, özellikle Orta Doğu ve Güney Asya kültürlerinde tercih edilen bol ve geniş pantolonlar giymeye başlayarak bu yasağı delmeye çalışmıştır. Şaşırtıcı bir şekilde bu çaba başarılı olmuş, kadınlar bol pantolonlar ile mekanlara girmeye başlamıştır. Bunun sonucunda, palazzo tipi pantolonlar uzun bir süre özgürlüklerinden vazgeçmek istemeyen kadınların gece kombinlerinde yer almıştır. Kısa bir süre yaygınlığını yitiren palazzo tipi pantolonlar, günümüzde tekrar eski popülerliklerini yakaladı. Özellikle her yaşa, boya ve kıyafet tercihine uyması, palazzo pantolonların, renkli günümüz dünyasına harika uyum sağlamasını sağlıyor. Elbette, palazzo pantolonu nasıl kombinleyeceğini bilmek de burada önem arz ediyor.

Palazzo pantolon nasıl kombinlenir?

● Özellikle gündelik hayatında bol ve havadar pantolonlar tercih eden kadınlar için olmazsa olmaz plazzolar bir tişört ya da bir crop top ile kombinlendiğinde her türlü gündelik ortamda tercih edilebilir.

● Bir gömlek, ceket ve topuklu ayakkabı ile kombinleyebileceğiniz palazzo pantolonu; özel davetlerde, iş yemeklerinde, toplantılarda, kısacası her türlü resmi ortamda giyebilirsiniz. Girdiğiniz ortamda tüm gözlerin size çevrileceğinden, farklı tarzınız ile dikkatleri üzerinize toplayacağınızdan emin olabilirsiniz.

● Rahatlığına düşkün kişiler ise palazzo pantolonlarını salaş bluzlar veya atletler ile kombinleyebilir. Özellikle bahar aylarında, havaların henüz ne tam sıcak ne de tam soğuk olduğu günlerde, yapabileceğiniz bu kombin; size rahatlığı ve şıklığı bir arada sunacaktır.

● Bir gömlek ile kombinleyip üstünüze trenç veya kaban aldığınızda hem sıcak hem de rahat tutacak bir kombin elde edebilirsiniz. Eğer biraz daha rahat ama abartısız bir kombin istenirse o zaman palazzo pantolon bir ceket veya mont ile de kombinlenebilir.