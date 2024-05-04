Yine, yeniden her zaman leopar

Leopar deseni her dönem birileri tarafından fazla iddialı bulunsa da bir şekilde gardıroplara girmeyi başarıyor. İlkbahar/yaz aylarına da kolayca uyarlanabilen leopar deseni, kot pantolonlarımızdan eteklerimize, elbiselerimizden gömleklerimize, çantalarımızdan senenin bir diğer öne çıkan trendi külotlu çoraplarımıza kadar birbirinden farklı parçaları da ele geçirmiş durumda. İster minimalist, ister zamansız ve klasik çizgilerden devam eden biri olun ya da tüm maksimalistliğinizle zaten leopardan hiç vazgeçmemiş olun, herkese uygun bir leopar stili mutlaka var! Popüler olduğu her dönemde bir tartışma konusuna dönüşen leopar desenini gardıroplarınıza nasıl dahil edeceğinizi bilemiyorsanız ipuçlarını sizin için derledik... ELBİSELER

Vücuda oturan midi ve maksi boydaki leopar elbiseler, feminen ve şık görünümleriyle akşam davetleri için gerekli olan tüm ihtişama sahip ancak leopar elbiselerimiz artık sadece özel ve şık davetlerde giyilmek zorunda değil! Modanın renkli ve deneysel bakış açısı sayesinde artık leopar desenler saten ve tül elbiseler aracılığıyla günlük giyime de taşınıyor ve leopar elbiselerinizi kombinleyeceğiniz düz taban sandaletler, topuklu terlikler, kovboy botları ya da spor ayakkabılarla günü kurtarıyor.

AYAKKABILAR

Wales Bonner x Adidas Samba iş birliğinin sosyal medyada büyük beğeni toplaması üzerine hem leopar deseni hem de Samba'lar büyük bir yükselişe geçti ancak leopar ayakkabılar sadece Samba'larla sınırlı kalmadı. Uzun bir süredir gündemden düşmeyen Mary Jane'ler ve babetlere de sıçrayan leopar deseni, ilkbahar/yaz sezonunun favori ayakkabılarını da ele geçirerek yaklaşan sıcak günleri domine edeceğinin sinyallerini şimdiden veriyor!

BAHARIN VAZGEÇİLMEZİ CEKETLER

Yükselen leopar trendiyle birlikte trençkotlara, kot ceketlere, deri montlara, bomber ceketlere, yeleklere ve gömleklere de taşınan leopar deseni, imza bir dış giyim parçası olmaya ilkbahar sezonunda da devam edecek gibi duruyor. İster tepeden tırnağa siyah gibi klasik görünümlerinizde leopar ceketinizi imza parça olarak ön plana çıkarın, ister renkli günlük stilinize leoparın güçlü etkisiyle daha da renk katın; modanın sınırsız evreninde artık leopar deseniyle dilediğiniz gibi oynayabilir, istediğiniz görünüme leopar montunuzu son bir dokunuş olarak ekleyebilirsiniz!

CANLI RENKLERE DE YAKIŞIYOR

Leopar deseni her ne kadar kendi başına oldukça göz alıcı olsa da renklerle bir araya geldiğinde de ortaya stil sahibi, canlı ve çarpıcı bir kombo çıkıyor. Leopar deseni ve renkler dendiğinde akla ilk siyahlar, beyazlar, bejler ve kahverengiler gibi daha natürel tonlar gelse de leopar canlı renklere de çok yakışıyor; öyle ki kırmızı ve leopar ikilisi moda dünyasının kuşkusuz en çekici ikililerinden. Bu cesur renk kombosuna artık yenileri de ekleniyor ve leopar deseni yeşillerden pembelere, mavilerden sarılara, morlardan turunculara ve sezonun en trend renklerinden bordolara kadar aklınıza gelebilecek her renkle kombinlenebiliyor.

ÇORAPLAR

Havalar iyice ısınmadan ve renkli külotlu çoraplarımıza veda etmeden önce hızlıca leopar desenli opak çoraplardan edinebilir, kalan külotlu çorap günlerinin tadını leoparın enerjisiyle çıkarabilirsiniz. Daha sakin bir görünüm için siyah leopar desenli çorapları tercih edebileceğiniz gibi renkli olanlarla leopar deseninin çılgın enerjisini görünümlerinize yansıtmayı da seçebilirsiniz.

AKSESUARLAR

Leopar trendini seviyor ancak leopar desenli kıyafetleri gardırobunuza eklemeye henüz cesaret edemiyorsanız, leopar desenli aksesuarlara yönelerek konfor alanınızdan çıkmadan leopar trendine dahil olabilirsiniz! Çantalardan kemerlere, güneş gözlüklerinden saç bantlarına ve tokalardan şapkalara kadar yayılan leopar desenlerini kombinlerinize aksesuarlar aracılığıyla ekleyebilir, görünümlerinizi çarpıcı detaylarla süsleyebilirsiniz.