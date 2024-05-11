Eğitimde ve işte yapay zeka devrimi

İnsanlar, hayatlarının her anında yapay zeka, makine öğrenimi ve IoT (Nesnelerin İnterneti) kullanıyor. Farkında olmasak bile bizi tamamen içine alan yapay zeka gelişmeye devam ettikçe; yeni iş alanları, farklı bakış açıları ve aynı zamanda sağlam temellere dayanan kariyer planları ortaya çıkıyor. Yanlış kullanıldığı zaman kötü sonuçlar doğurabilecek teknoloji, amacına uygun kullanıldığında gençlere ve çalışanlara çok fazla fayda sunuyor.

HERKES ETKİLENDİ

Teknoloji her geçen gün gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu süre içerisinde gençler ve çalışanlar, teknolojinin faydalarından en çok yararlanan grup oluyor. Öğrenciler, eğitimlerinde yapay zekayla tanışıyor, müfredatlar ona göre düzenleniyor. Aynı şekilde pandemi sürecinden beri değişen çalışma düzeni de işe gidip gelen herkesi etkiledi. Uzaktan çalışma, teknoloji bilgisini de beraberinde getirdi. Bu duruma hazırlıklı olan firmalar kolayca uyum sağlayabilirken, bunu başaramayanlar geride kaldı. Çalışanların da sürece uyum sağlaması son derece önemliydi. Bütün bunlar dikkate alındığında yapay zeka olmasaydı ne işler yürüyebilirdi ne de insanlar kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirebilirdi.

PROFESYONEL HAYATTA

Yapay zeka, profesyonel hayatın daha sağlıklı ilerlemesi için önemli gelişmeler sunuyor. Artık sadece bilgiye erişmekte değil aynı zamanda bu bilginin ilerlemesi ve uygulanmasında da yapay zeka kullanılıyor. Yapılan araştırmalar; yazılım alanında bile kodlama bilgisi olmayan kişilerin yapay zeka destekli araçlar sayesinde kendi projelerini geliştirebileceğini ortaya koyuyor. Bu da son derece önemli bir gelişme. Öte yandan çalışanlar, interneti ne kadar etkin kullanırsa o kadar geniş bir çalışma alanına sahip olabiliyor. Çünkü bu sayede çalışanlar, internet üzerinden farklı alanlara yönelebiliyor ve bununla ilgili eğitimler alabiliyor. İşte bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, teknolojinin herkesin hayatını etkilediği ortada olan bir gerçek.

ÖNCÜLÜK EDİYOR

Özellikle eğitim ve iş dünyasında yapay zekâ teknolojilerinin nasıl bir dönüşüme öncülük ettiği, sunulan fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar üzerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Teknolojinin getirdiği imkanları en verimli şekilde kullanırken, aynı zamanda etik ve sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemek gerekiyor. Büyük şirketler başta olmak üzere çoğu firma artık kendi içlerinde çalışan yetiştirmek için teknoloji ağırlıklı eğitimler veriyor. Bünyelerinde gelişenlere öncelik veren firmalar, işleyişlerini ve entegrasyonlarını daha rahat yapabiliyor. Aynı şekilde teknolojiyi benimseyen ve bunu sonuna kadar kullanan kuruluşlar da rekabet pazarında öne çıkabiliyor. Bu sebeple yapay zeka, büyük bir devrimin en önemli adımı.

ASOSYAL OLMASINLAR

Öğrenciler de artık küçük yaşlardan itibaren sosyal medyayla, dijital dünyayla tanışıyor. Eğitimlere de entegre olan yapay zeka, onların da farklı bir gelecek inşa etmelerine yardımcı oluyor. Çok küçük yaşlarda eline tablet ya da telefon verilen çocuklarda ilerleyen zamanlarda çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple okul sürecinde teknolojiyle tanışmaları ve dozunu kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Çünkü çocuklar ne kadar küçük yaşta buna alışırsa o kadar asosyal oluyor. Bütün bunların önüne geçmek de ailelere kalıyor. Öğrencilere çok büyük destekler sunan yapay zeka, aslında farklı bir neslin gelişmesi açısından önemli.