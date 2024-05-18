Film tadında bir serüven: Son gün

Gazeteci Gülay Fırat'ın ikinci kitabı "Son Gün", okurlarıyla buluştu. "Son Gün", işini ve çalışma arkadaşlarını yaşamının merkezine koyan başarılı bir reklamcı olan Mehir Çepni'nin, gereğinden fazla benimsediği kariyerinin tepe taklak olmasıyla değişen hayatını anlatıyor. Romanın başkarakteri Mehir Çepni'nin işindeki "Son Gün"ü, aslında onun gerçek yaşama uyanışının ilk günü oluyor. Yoğun çalışma hayatında vaktini neredeyse ailesinden çok iş arkadaşlarıyla geçiren her işkoliğin mutlaka okuması gereken "Son Gün", sürpriz finaliyle düşündürüyor. Gülay Fırat'ın akıcı üslubuyla kaleme aldığı kısa romanı "Son Gün"de, modern dünyanın kariyer odaklı beyaz yakalı işkoliklerinin, okuduğunda kendisinden bir şeyler bulacağı film tadında bir serüvene sürüklüyor... 1994 yılında gazeteciliğe başlayan Gülay Fırat, farklı ulusal gazetelerde yazı işlerinde haber editörlüğü yaptı. Gülay Fırat'ın "Son Gün" adlı kısa romanından önce, "Acemi Çöpçatan" isimli yayınlanmış bir romanı daha bulunuyor. Serbest gazeteci olarak çalışmayı sürdüren Gülay Fırat, halen kendi adını taşıyan youtube kanalında farklı içerikler üretmeye devam ediyor ve yeni kitabı üzerine çalışmalarını sürdürüyor.