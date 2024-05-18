Yapay zekadan korkutan taklit

Teknoloji, yapay zeka ve makine öğrenimi ile ilgili yapılan bütün araştırmalar, ortak bir sonucu ortaya çıkarıyor: İşletmeler, kendi sistemleriyle entegrasyon sürecini tamamladığı zaman yapay zekadan rahatlıkla yararlanabiliyor. Veri güvenliğini sağlaması gereken sistem, bazen ufacık bir sızıntıdan korsanların girmesine sebep olabiliyor. İşte bunlar dikkate alındığında da AI şirketleri tarafından geliştirilen teknolojiyi görüyoruz. Uzun zamandır var olan ama kısa süre önce dikkatleri üzerine toplayan güncellemelerden birisi de yapay zekaların ölü insanları başarılı bir şekilde taklit edebilmesi. Araştırmacılar "Ölübotlar" olarak bilinen yapay zekanın hayatta kalanlar için psikolojik anlamda yüksek riskler taşıdığı konusunda uyarı yapıyor. Psikolojik etkisinin yıkıcı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, şöyle söylüyor: "Dijital ölümden sonra yaşam hizmetlerinin sadece yeniden yarattıkları kişilerin değil, simülasyonlarla etkileşime girmek zorunda kalacak kişilerin de haklarını ve rızasını dikkate alması hayati önem taşıyor. Bu hizmetler, kaybettikleri kişilerin endişe verici derecede doğru yapay zeka rekreasyonlarından istenmeyen dijital musallatlara maruz kalmaları halinde insanlara büyük sıkıntı verme riski taşımaktadır."

ÖLÜLERİN KOPYASI

YURT dışında bir üniversitede yapılan çalışmalar sonucunda yapay zeka gelişmeye devam etti. Farklı bir yöntem deneyen araştırmacılar, ölübotları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, sohbet robotlarının hayatta kalan arkadaşlarını ve akrabalarını korumak için güvenlik protokolleri gerektirdiğini belirttiler. Öte yandan bazı firmalar da bu özellikleri kendileri sunuyor. Çünkü müşterilerin bazıları ölmüş kişilerin özelliklerini ve dilini kopyalamasını istiyor.

KORKUTAN DEĞİŞİM

Son yıllarda teknolojinin geldiği nokta korkutmuyor değil. yapılan araştırmalar bu teknolojinin hem olumlu hem de olumsuz yanlarını ortaya koyuyor. Ölüleri taklit etmek ise bu durumda en zirve noktası diyebiliriz. Yurt dışında bilinen bu sistemle ilgili uzmanlar, üretken yapay zekanın hızlı ilerlemesinin, isteyen ve eğitimini alan herkesin sevdikleri bir kişiyi canlandırabilecekleri anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda bir kişi, kederlerini bu şekilde işlemeye hazır olmayan sevdiklerine bir veda hediyesi olarak bir yapay zeka simülasyonu bırakabilir. Bunun gibi çalışmalar ise takip ediliyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLMELİ

KÜÇÜK bir not: Teknoloji bu şekilde gelişimini sürdürmeye devam ederse, kısa süre sonra çalışma sistemleri değişecek, farklı iş kolları ortaya çıkacak, aklımıza bile gelmeyecek değişimlerle karşılaşacağız. Bu sebeple yapılan bütün çalışmaların özveriyle takip edilmesi büyük önem taşıyor. Yurt içi ya da yurt dışı olması fark etmeksizin bütün teknolojik gelişmeler amacı doğrultusunda kullanılmalı, kötülüklerden uzak tutulmalıdır.