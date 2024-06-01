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Haberler Cumartesi Ege yemekleri Paris’te

Ege yemekleri Paris’te

HABER MERKEZİ
Ege yemekleri Paris’te
Fransa'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği kapsamında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ege yemeklerinin tanıtımı yapıldı. Türk sanatçılar Sedef Erçetin ve Tahir Aydoğdu'nun viyolonsel ve kanun resitaliyle başlayan etkinlikte, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in açılış konuşmasının ardından Ege Bölgesi'ne ait lezzetler açık büfede sunuldu. Konuklara Ege yemeklerinden İzmir köfte, mücver, fava, gözleme, taze fasulye, karides güveç ve lokma ikram edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, her yıl mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde diplomatik misyonlar tarafından düzenlenen etkinliklerle uluslararası düzeyde kutlanıyor.
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