Motorcular sık tarzlarıyla erkek sağlığı için sürdü

Tüm dünyada binlerce klasik ve retro tarzdaki motosiklet tutkunlarını buluşturan The Distinguished Gentleman's Ride (DGR) etkinliğinin Türkiye sürüşleri yoğun katılımla gerçekleşti. İzmir'deki sürüşlerde motorcuların renkli tarzlarıyla oluşturdukları kortejler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. DGR etkinlikleri, prostat kanseri ve erkek ruh sağlığı için fon ve farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor. İstanbul ve İzmir'de toplanan 500'ü aşkın motosiklet sürücüsü, İstanbul ve İzmir sokaklarında renkli görüntüleriyle sokaklarda coşku ve heyecan yarattı. 2012 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde Mark Hawwa tarafından hayata geçirilen The Distinguished Gentleman's Ride, bugüne kadar 37,5 milyon doların üzerinde bağış topladı ve dünya çapında 107 ülkeden 400 binden motosiklet sürücüsünü bir araya getirdi.