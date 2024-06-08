Gerçek bir Balkan göçü hikayesi: Kerpiç Reçeli

Edebiyat dünyasının yeni isimlerinden Nagehan Kruç Şeremet'in ilk romanı "Kerpiç Reçeli", okurlarını duygu dolu yolculuğa çıkarıyor. Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'ten İstanbul'a uzanan gerçek bir yaşam hikayesinden ilham alınarak yazılan "Kerpiç Reçeli", Balkan göçmeni bir ailenin son kızının duygu dolu dünyasını okurlara aktarıyor. Büyüklerinden dinlediği anıları kurgulayarak samimi ve etkileyici bir eser yaratan yazar Nagehan Kruç Şeremet, göçün zorlukları, aile bağlarının önemi ve sevginin iyileştirici gücü gibi evrensel temalara da dokunuyor. Geçmişle gelecek arasında sık sık gidip gelen roman, ortak hafızamıza dokunan reçel kavanozları aracılığıyla duygusal bir atmosfer yaratıyor.

OĞLU HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Nagehan Kruç Şeremet, 3 Ekim 1990 tarihinde, Beyoğlu'nda doğdu. Edebiyat ve yazma ilgisi ortaokul çağlarında başladı. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde tamamladı. İlk oğlunun doğumundan sonra "Çocuk Gelişimi" alanına ilgi duydu ve Çocuk Gelişimi'nde ikinci lisans eğitimini tamamladı. Kırklareli Üniversitesi Enstitüsü'nde, Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisansa devam ediyor.