Sümer medeniyetini kitaplardan tanıyın

UYGARLIĞIN KÖKENİ SUMERLİLER - 1 YAZAR: MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Muazzez İlmiye Çığ, kitabı şu sözlerle anlatıyor: Konu pek çok ve çeşitli olduğu için, çalışmamı iki cilde ayırdım. Birinci cilt olan bu kitap, merakla sorulan, Sumerlilerin evren ve evrenin, insanın oluşumunu ve tanrılarla ilgili inanışlarını dile getiren efsanelerini; kahramanların serüvenlerini içeren destanlarını; savaşlarla nasıl yıkılıp yakıldıklarını çok acıklı bir dille anlatan ağıtlarını ve izleri zamanımıza kadar gelen atasözlerini kapsayacak. 'İkinci cilde alacağım konular ise, daha çok Sumerlilerin günlük yaşantılarıyla ilgili olacak. Tarih, hukuk, ekonomi, okullar, mabetler, cinsel yaşam, müzik, yemek, askerlik ve sanat gibi... Bu kitaplar yayımlandıktan sonra Sumer Tufanı'nın Orta Asya'daki taşkınlıklardan kaynak-

SÜMERLİLER TÜRKLERİN BİR KOLUDUR YAZAR: MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Ünlü Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu çalışmasında, Türkler ile Sumerliler arasındaki kültür ve dil bağlantılarını bir araya getirerek "Sumerliler Türklerin Bir Koludur" diyor. Çığ'ın ilk kanıtı ortak adlar... Sayılar da Türk- Sumer bağlantısına tanıklık ediyor... Sumerlilerde 7 dağ aşmak, 7 kapı geçmek, 7 kat gök, 7 tanrısal ışık, 7 ağaç, bu sayının önemini belgeliyor. Yazar; Tufan Efsanesi, Hıdrellez, Binbir Gece Masalları, Ergenekon, Bahar ve Yeniden Doğuş Bayramı, Dede Korkut Masalları, Cem Ayinleri ile de Türk-Sumer kültürel yakınlığını gözler önüne seriyor.

GILGAMEŞ YAZAR: MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığın kaleme aldığı bu kitap, Sümerlilerin bundan binlerce yıl önce yaşamış olan kahraman kralı Gilgameş'in serüvenlerini kapsayan bir öyküdür. Bu öyküde yer alan konular, Gilgameş'in yaşadığı çağdan itibaren yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza geçtikten sonra çiviyazısıyla destan halinde tabletlere yazılmıştır. Babilliler, Sümerce yazılmış tek tek konuları, Akad dilinde bir bütün destan haline getirmişler. Tutkuları, sevinçleri, acıları, umutları ve hayal kırıklıklarıyla bugüne bağlanan tarihin ilk kahraman kralını, Sumerolog Çığın akıcı anlatımıyla tanıyacaksınız.

SÜMER KRAL DESTANLARI YAZAR: KOLEKTİF

MÖ 22.-17. yüzyıllara tarihlenen pek çok nüshaya göre, Mezopotamya'da destanlarıyla öne çıkan üç büyük Uruk kralı Enmerkar, Lugalbanda ve Gılgamış'tır. Elinizdeki eser, Sümer Kral Listesi'nde Uruk kentini kurduğu ve 420 yıl boyunca hüküm sürdüğü rivayet edilen Enmerkar ile Ur kent devletinin hâkimiyetine girmeden önce ülkeyi 36 yıl boyunca yöneten son kral Lugalbanda'nın destanlarını içermektedir. Enmerkar'ı konu alan "Enmerkar ve Aratta Kralı" ile "Enmerkar ile Ensuscarondana"; Luganbanda'yı konu alan "Lugalbanda Dağ Mağarasında" ve "Lugalbanda ile Anzud Kuşu" destanları Sümerceden çevrildi ve Türkçede ilk kez Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi'nde okurla buluşuyor.

SÜMER MİTOLOJİSİ YAZAR: SAMUEL NOAH KRAMER

Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer'de Başlar adlı kitabında Sümerlerin insanlığa armağan ettiği ilk 39 buluşun öyküsünü anlatmıştı. Kramer şimdi de Sümerlerin mitolojisini ele alarak tanrılar, tanrıçalar, yaratılış, ölüler diyarı ve tufan mitlerinin yazılı tarihteki ilk bütünlüklü örneğini gözler önüne seriyor. Böylece tek tanrılı dinlerle çok tanrılı dinler arasındaki ortak paydaları gösteriyor: İnsanın yaratılışı; kadın-erkek ayrımı; yer, gök ve ölüm tanrıları; insanlığın bir tufanla cezalandırılışı... Sümerler insanlığın gizli tarihinin kahramanlarıdır. Sümer Mitolojisi'ndan öğrenilebileceğimiz çok şey var.

ORTADOĞU UYGARLIK MİRASI YAZAR: MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Bu kitap, Muazzez İlmiye Çığ'ın çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri ve bilimsel toplantılarda sunduğu bazı bildirileri kapsamaktadır. Çığ, Sumerlilerden zamanımıza ulaşan kültür izlerini yazılarıyla bizlere taşıyor. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır: Anadolu'nun Ortasında Tarihin En eski Ticaret Merkezi... Tarihte İlk Cinayet ve Sumer Mahkemeleri... Dünyada İlk Rüşvet Olayı ve Sumer Okulları... Çiftçilik Hakkında Yazılmış En Eski El Kitabı... Hitit Güneşi Nereden Geliyor?... Tarihte İlk Vergi Reformu... Tarihte En Eski Gümrük Kaçakçılığı... Dünya Halkları Mitolojilerinde Yaratılış Efsaneleri... Sünnet Geleneğinin Kökeni... Tarihte İlk Kadın Şair... Tarihin En Eski Ninnisi!.. Örtünmenin Tarihçesi... Eski Deniz Krallarının Haritaları...

ORTADOĞU UYGARLIK MİRASI-2 YAZAR: MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Ortadoğu Uygarlık Mirası kitabının devamı olan bu kitap, Muazzez İlmiye Çığ'ın çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri, bilimsel toplantılarda sunduğu bazı bildirileri ve daha önce yayımlanmamış kimi yazılarını kapsamaktadır. Çığ, Sumerlilerden zamanımıza ulaşan kültür izlerini yazılarıyla bizlere taşıyor.

KİTAP ADI: İNANNA'NIN AŞKI YAZAR: MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Sumer şairlerine göre Tanrıça İnanna, toplumun süsü, Sumer'in neşesidir. Ay Tanrısı Nanna'nın kızıdır. Akad'larda İştar, Musevilerde Astarte, Yunan'da Afrodit, Roma'da Venüs adını taşıyarak yüzyıllar boyu çeşitli toplumların efsanelerinde yaşamıştır. Sümer şairlerine, ozanlarına bitmez, tükenmez bir ilham kaynağı olan İnanna için yazılan öyküler, çivi yazısıyla kilden tabletler üzerine yazılarak zamanımaza kadar ulaşmıştır. Bu hikâyelerden en önemlisi ve yaygın olanı, İnanna ile Çoban Tanrısı Dumuzi'nin, ülkeye bereket sağlayan evlenmesidir. Elinizdeki kitabın konusunu, bu evlenme hikâyesi oluşturmaktadır.