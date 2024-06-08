Yüksek belin rahatlığı geri döndü

Modada 2000'li yıllar dendiğinde akıllara hemen yüksek bel pantolonlar geliyor. Yüksek beller birkaç sezon yerini düşük belli modellere bıraksa da yeniden tahtı devralmaya hazırlanıyor.

Düşük belli modellere oranla çok daha konforlu bir kullanıma sahip olan yüksek belli pantolonlar, 2024 senesinde daha bol ve rahat kalıplarla kendini gösteriyor.

BACAKLAR UZUN GÖRÜNÜR

Yüksek bel modeller; alışılmışın dışında göğüs altından başlayan bel tasarımları, ekstra bol kalıpları ve cepli formlarıyla modern stilin öncülüğünü üstleniyor.

Bacakları daha uzun gösterme şansına sahip olan ürünler, düz paça veya palazzo gibi tasarımlarla adından söz etti- riyor.

Denim, kumaş veya deriden üretilen modelleri; büyük kemerler, uzun gömlekler, kısa üstler ve havalı güneş gözlükleri ile kombinlemek mümkün oluyor.

Bol tişörtlerle bir araya gelen kargo pantolonlar ise sokak modasına cool bir görünüm kazandırıyor. Yüksek bel pantolonlar, çeşitli stilleri ve görünümleri bir araya getirme açısından oldukça esnek parçalardır. İşte yüksek bel pantolon kombinlerine öneriler...

GÜNLÜK GÖRÜNÜM

Basic tişört veya bluz: Yüksek bel pantolonunuzu sade bir beyaz tişört veya bluz ile kombinleyerek rahat ve günlük bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu kombini spor ayakkabı veya sandalet gibi rahat ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

RESMİ BİR TARZ YARATILABİLİR

Gömlek veya bluz: Şık bir hava yakalamak için yüksek bel pantolonunuzu düz veya desenli bir bluz ile birleştirebilirsiniz.

Üzerine blazer veya ince kadın ceket ekleyerek daha resmi bir tarz oluşturabilirsiniz. Topuklu ayakkabılar veya platform ayakkabılar ile kombini tamamlayabilirsiniz.

GENÇ VE ENERJİK BİR HAVA

Crop Top : Yüksek bel pantolonlar, crop top ile tamamlanabilir. Pantolonun yüksek bel kesimi, karın bölgesini kapatırken crop topunuzu sergileme ve bel hattını vurgulama fırsatı sunar. Bu kombini spor ayakkabılar veya sandaletlerle tamamlayarak genç ve enerjik bir tarz elde edebilirsiniz.

HAREKETLİ STİL

Oversize Ceketler: Yüksek bel pantolonunuzu oversize kesimli bir ceket ile tamamlayarak tarz yaratabilirsiniz. Düz veya desenli ceketlerle de kombininize hareket katabilirsiniz.