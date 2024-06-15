Dünden bugüne müziğin serüveni

Müziğin dünden bugüne tarihi yolculuğu, Söke Anadolu Lisesi'nde sergiye dönüştü. Müzik öğretmeni Sanem Güleç'in öncülüğünde düzenlenen sergide gramofonlar, eski radyo ve plakçalarlar, kaset çalarlar, müzik CD'leri ve walkman'lere kadar birçok müzik aleti, misafirlerini tarih yolculuğuna çıkarıyor. 'Sesin Yolculuğu' isimli sergi, başta gençler olmak üzere müzik tutkunlarının ilgisini çekiyor. Söke Anadolu Lisesi'nin, çok sayıda tarihi veya nostaljik müzik aletine sahip olduğunu söyleyen Sanem Güleç, bu tür etkinliklerin öğrencilere önemli katkılar sağladığını vurguladı. Güleç, "Öğrencilerimiz, bugünün ileri teknoloji dünyasında büyüdüler. Onlara müziğin geçmişte nasıl dinlendiğini ve üretildiğini göstermek, tarihle ilgili bir perspektif kazandırmak amacıyla bu sergiyi hazırladık. Sergimizde Antika değeri taşıyan cihazlar var. Kronolojik bir sıralamayla bu aletleri tanıtmak istedim. Yeni nesil müziğe çok çabuk ulaştığı için müziğin ne kadar kıymetli olduğunu fark edemiyorlar. Kolay erişilebilirlikten sıyrılmalarını ve görebilmelerini istedim" dedi.

TARİHİN BİLİNEN İLK NOTASI

1883 yılında Aydın'ın Tralleis Antik Kenti'nde bulunan, M.Ö. 100-M.S. 200 yılları arasında yapıldığı kabul edilen, aslen mezar taşı olan ancak üzerinde Yunan Alfabesiyle dünyanın ilk notalı şarkısı yazılı anıtın replikası da serginin girişinde yer aldı. Sanem Güleç, "Mademki zamanda yolculuk yapıyoruz, Aydın için çok önemli olan "Seikilos" anıtı ver şarkısının da bu sergide yer alması gerektiğini düşündüm. Seikilos'un Şarkısı'nın müziğini de katılımcılara dinlettik" diye konuştu.