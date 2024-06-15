Süreyya Üzmez’in kaleminden 101 ünlü

Gastronomi dünyasının sevilen ismi Süreyya Üzmez'in yeni kitabı "Trilye'nin Oltasına Takılanlar-2" okuyucu ile buluştu. "Trilye'nin Balık Sevdası", "Trilye'nin Mezeleri", "Trilye'nin Oltasına Takılanlar" gibi kitaplarıyla da tecrübelerini paylaşan Üzmez son kitabı "Trilye'nin Oltasına Takılanlar- 2"de Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

ASKERİ DİSİPLİNLE YETİŞTİ

Yeni kitap Üzmez in yakından tanıdığı ve sıklıkla ağırladığı, iş dünyası, diplomasi, akademi, siyaset, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlarda başarı hikayesi oluşturan ve bazıları artık aramızda olmayan 101 simanın portrelerinden oluşuyor. Bu isimler arasında ise Ajda Pekkan, Ali Koç, Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Andrew Mango, Dr. Aytun Çıray, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Fazıl Say, Garo Mafyan, Hikmet Sami Türk, Işılay Saygın, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Metin Uca, Rahmi Koç, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Süha Umar, Zülfü Livaneli bulunuyor. Çanakkale'deki çocukluğunda okul tatillerinde babasına yardım ederek limonata ve dondurma satan çocukla Kuleli ve Kara Harp Okulu sonrasında üsteğmen iken 35 sene önce henüz 60 bin nüfuslu bir kent olan Siirt'te yaptı. Birlikteki görevinin yanında Askeri Gazino Müdürü olarak görev yaptığı sırada ise lezzet dünyası ve mutfak aşkı gelişti. Memleketin en sıcak kentlerinden birisi olan ve yazın adeta yanıp tutuşan Siirt'e ilk buz makinesini getirtti. Pide ve lahmacun fırını kurdu, menüsünde onlarca çeşit ana yemek ve mezesi olan bir mutfak oluşturdu. Daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na alınan Süreyya Üzmez, orada 10 yıl boyunca sosyal hizmetler müdürü olarak hem tabldottan hem de Köşk ve Genelkurmay'daki özel yemeklerden sorumlu oldu. Kıdemli binbaşı iken Ankara'da Trilye'yi marka yapan restoranını açtı.

HAYALLERE YELKEN AÇTI

22 yıl önce hayallerine yelken açan Üzmez bugün balıkların efendisi olarak dünya çapında tanınıyor. Üzmez aşkla çıktığı yolda dur durak bilmedi. Artık gastronomi ve mutfak üzerine festivallerin, konferansların, yarışma jürilerinin, üniversitede derslerin, televizyon programlarının aranan ismiydi. Televizyonda iki dönem Dünyanın Türk Şefleri ve Balık Ankara'da Yenir programlarını hazırlayıp sundu. Uzun süredir çok izlenen bir kanalda pazar günleri balık ve deniz ürünleri üzerine ekrana çıkıyor. Uzun süredir de günlük ulusal yazılı basında gastronomi yazıları kaleme alıyor.