Karşınızda masmavi deniz zihninizde farklı dünyalar

Yaz- Ali Smith

Man Booker finalisti Ali Smith'in "Mevsimler Dörtlemesi" adlı serisinin son romanı, değişimin eşiğindeki aileyi anlatıyor.

İngiltere'de pandeminin başladığı ve Brexit döneminde geçen hikâye yazarın enfes şiirsel üslubu ve toplumsal ve siyasal eleştirilerle okuyucuya aktarılıyor. Dörtlemeyi mutlaka okumalısınız.

Yaza Yolculuk Tomris Uyar

Yaza Yolculuk'ta öğretilen basmakalıp değer yargılarının yeniden gözden geçirilmesi, kişinin kendine ve yaşadığı yere dönüş yolculukları yaz mevsiminin aracılığıyla anlatılıyor. 1987 Sait Faik Öykü Ödülü'nü kazanan kitap, yazarın iç yolculuğunun, iç hesaplaşmalarının en güzel örneklerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Tomris Uyar yine muazzam!

Küçük Şeylerin Tanrısı Arundhati Roy

1960'lı yılların sonunda, Hindistan'ın güneyinde geçen bu hikâyede, arka planda bağımsızlığını yeni kazanmış, siyasi çalkantılar içindeki ülkeyi, kast sisteminin ürkütücü baskısını ve toplumsal tabuları buluyoruz. Hindistan'da yayımlandığında, geleneklere aykırı olduğu gerekçesiyle büyük tartışmalara yol açan 1997 Booker ödülü sahibi Küçük Şeylerin Tanrısı, sayısız dile çevrilmiş unutulmaz bir roman.

Kendine Tapan Kadın Suat Dervis

Fosforlu Cevriye'den hemen önce kaleme alınan Kendine Tapan Kadın, sınıf çatışmasını, insani hırsların ve çıkarların toplumda açtığı büyük yaraları bütün çarpıcılığı ve cesaretiyle ortaya koyuyor. Türkiye'de döneminin en üretken yazarlarından bir olan Suat Derviş mutlaka kitaplığınızda olmalı.

Sürücü Koltuğu Muriel Spark

Tek yönlü bir biletle seyahate çıkan bir kadın, kendi çizdiği kadere doğru son sürat ilerliyor ve direksiyon başında kim olursa olsun, bütün yollar aynı yere ulaşıyor. Sürücü Koltuğu, hâkimiyetin bizde olduğu yanılgısı sayesinde yol alabildiğimiz hayatlarımızı derinden sarsmakta kararlı, sert ve müdanasız bir roman.

Yetişkinlerin Yalan Hayatı Elena Ferrante

Napoli tepelerinde ayrıcalıklı bir çocukluk geçiren Giovanna, günün birinde babasının onu kötü şöhrete sahip, yıllardır görüşmediği kardeşine, Vittoria Hala'ya benzettiğini işitir. Bu beklenmedik bağlantıdan rahatsızlık hisseden genç kız, ailesinin geçmişini araştırmaya koyulur. Netflix'e dizisi de yapılan bu muazzam kitap okuyucuyu insanın açmazına, aile bağlarının esnek dokularını keşfetmeye davet ediyor.

Mucizeler Elena Medel

Elena Medel, bu etkileyici ilk romanın fonuna İspanya'nın - Franco diktatörlüğünün son yıllarından, geniş çapta bir kadın hareketine sahne olan günümüz Madrid'ine kadarelli yıllık tarihini alıyor. Şimdiden on beş dile çevrilen Mucizeler, üç kuşaktan kadının hayatında zamanla nelerin değiştiğini ve nelerin inatla aynı kaldığını gözler önüne seriyor. İlham verici!

Bul Beni Andre Aciman

Adınla Çağır Beni'yle tüm dünyada geniş bir okur kitlesine ulaşan André Aciman, devam niteliğindeki romanı Bul Beni ile aşkın ve bağlılığın doğasına dair eşsiz bir anlatı kuruyor; kederle, arzuyla, tesadüflerle, pişmanlıklarla ve mutluluklarla örülü insan hikâyelerini, birbiriyle bağıntılı hayatları ve deneyimleri keşfe çıkıyor.

En Tatlı Meyveler Monique Truong

Aşk, özlem, zaman zaman neşe, zaman zaman öfke dolu En Tatlı Meyveler, bir adamın gölgesinde kalmış kadınlarınannesinin ve iki eşinin- kendilerince tanıdıkları adamın farklı yönlerini anlatışlarını çarpıcı biçimde sergiliyor. İyon Denizi'ndeki adalardan İrlanda'ya, Amerika'dan Japonya'ya dünyanın farklı köşelerindeki kadınları incelikli detaylarla çarpıcı biçimde işleyen En Tatlı Meyveler özenle araştırılmış, zekice yazılmış, masalsı bir roman.

Bana Bilgiçlik Taslayan Adamlar Rebecca Solnit

Rebecca Solnit bu kitabında kadim bir hikâyeyi incelikli ve bir o kadar da öfkesini kuşanmış üslubuyla anlatıyor. Solnit sarsıcı gerçekleri ortaya koymakla yetinmiyor, kadınların güven içinde yaşayabildiği, eşit, özgür bir dünya hayalini gerçek kılma yolunda umut da veriyor.

Yüzücü John Cheever

20. yüzyılın en önemli öykücülerinden, Pulitzer sahibi, "Amerikan banliyölerinin Çehov'u" olarak anılan John Cheever okuru, Amerikan rüyasının bir hayal olduğunu hissettirecek şekilde yan yana dizilmiş evleriyle banliyöye davet ediyor. Sıradan insanların hayatlarını anlattığı ince detaylarla dolu öyküleri muazzam.

Mavi Çiçek Penelope Fitzgerald

Mavi Çiçek, on sekizinci yüzyılın sonunda, Leipzig ile Berlin arasındaki taşra ve üniversite kentlerinde geçen ve sonradan döneminin en büyük romantik şair ve düşünürlerinden olan Novalis'e dönüşecek genç kız Fritz von Harderberg'in öyküsü. Fitzgerald, aşkın ve dehanın mantıksızlığına tatlı ve soyut bir alaycılıkla dokunuyor.

Suyun Dudaklarında Alberto Ruy-Sanchez

Meksika edebiyatında önemli bir yere sahip olan Ruy-Sánchez, gerçeği Mogador'la, Aziz'le, Leyla'yla ararken her defasında kendisiyle karşılaşır. Üçlemenin son kitabıyla sürekli olarak gezdirdiği arzu, şehvet ve dünya bağına okuru ortak etmiş. Bu diziyi kaçırmayın!

Kaplumbağa Günlüğü Russell Hoban

Londra Hayvanat Bahçesi Akvaryumu'ndaki "ikinci el okyanusla doldurulmuş" evlerinde durmaksızın yüzen üç deniz kaplumbağasını özgür bırakmak, iki yalnız ve birbirini tanımayan insanın ortak hayali haline gelir. Hoban, kendi hayatlarını yeniden anlamlandırmaya çalışan insanları sade bir dille anlatıyor.

Dünya ve Diğer Yerler Jeanette Winterson

Harikulade düşsel manzaralar yaratan ve göz kamaştırıcı bir dile sahip bu on yedi öykü, okuru uykunun yasadışı olduğu, kimsesiz kalmış mağaza tezgâhtarlarının hayatlarının periler tarafından dönüştürüldüğü, zenginlerin elmas adasında kömürden mücevherler taktığı dünyalara götürüyor; varlığını hayal dahi edemeyeceğiniz, benzersiz yerlere. Winterson yine büyülü ve çok güçlü.

Mona'nın Gözleri Thomas Schlesser

52 hafta, 52 sanat eseri ve bir dedetorun hikâyesi: Mona'nın Gözleri. On yaşındaki Mona görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dedesi Böylelikle Henry'nin planına göre Mona bir gün karanlığa yenik düşse bile zihninin derinliklerinde güzelliği ve cesareti saklayan görsel bir hazinesi olacaktır. Sanat tarihi ve edebiyat bir arada!