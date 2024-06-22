Pil teknolojisinde ‘gözyaşı’ devrimi

GÜLDÜĞÜMÜZDE cildimiz kırışır, gözlerimizin yanlarında kaz ayakları oluşur ve bazen de ne yaparsak yapalım gergin yüz hattını değiştiremeyiz. Bütün bunlar dikkate alındığında sağlık sektörünün teknoloji tabanlı çalışmalarını dikkate alırız.

Peki cildimizi düzenleyen bu teknoloji aynı zamanda hangi alanlara yayılıyor? İşte bu cevap sizi şaşırtacak: Pil teknolojisi. Singapurlu bilim insanlarının yeni teknolojisi son zamanlarda fazlasıyla gündemde. Eğer daha önce duymadıysanız mutlaka bu konu hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

FİLM GERÇEK OLUYOR

EĞER duygusal biriyseniz ve sürekli ağlıyorsanız, artık gözyaşlarınız da boşuna gitmeyecek. Bu anlamda bakıldığında bazılarınızın 'Bu nasıl olacak' diye sorgulaması son derece normal.

Bilim insanları teknolojiyi hangi alanlarda kullanabileceklerini araştırıyor ve yeni projeler ortaya çıkarıyor.

Singapur'da bir grup bilim insanı ne kadar çok gözyaşı dökülürse o kadar çok şarj olabilen ultra ince bir pil teknolojisi geliştirdi. Projenin geliştirilmesine öncülük eden araştırmacılardan birisi, "Görevimiz Tehlike" filmindeki bir sahneden ilham aldığını açıkladı. Serinin dördüncü filminde bir ajan, yüz tanıma ve göz takibi yapabilen kontakt lensler takıyordu.

Singapur'daki araştırmacılar ise bunu gerçeğe dönüştürmek istedi.

GLİKOZLA ŞARJ

YENİ pil teknolojisinde sistem şu şekilde çalışıyor:

Sekiz saatlik kimyasal şarjın ardından batarya tam kapasitesinin yüzde 80'ine ulaşabiliyor. Ardından gün içinde birkaç saat kullanılabiliyor.

Gözyaşı solüsyonu aynı zamanda glikoz da içeriyor ve bu da siz kontakt lens takarken gözyaşlarınızın pili şarj edebileceği anlamına geliyor. Aslında buna benzeyen birkaç çalışma uzun zamandır deneniyor olsa da tam anlamıyla istenilen sonuç elde edilemiyordu.

Şimdi ise araştırmacılar bu çalışmada başarıya ulaştı ve artık pil teknolojisi bambaşka bir boyuta taşındı.

TARİHE GEÇEBİLİR

YAPILAN çalışmalar şekil değiştirmeye devam ederken pil teknolojisi kendi içinde gelişmeyi sürdürüyor. Bütün bu bilgiler dikkate alındığında, pil teknolojisi başta olmak üzere sağlık ve eğitim gibi sektörlerde de yeniliklerle karşılaşmak mümkün. Dünya üzerinde şimdiye kadar gözyaşı dökmeyen bir kişi bile yoktur. Bu sebeple artık gözyaşları boşa akmayacak. İnsanların ağlaması da gülmesi kadar doğal bir süreçtir. O yüzden böyle bir durumun teknolojinin lehine dönmesi kulağa garip gelebilir. Ama pil teknolojisi anlamında sağlayacağı katkılar dikkate alındığında belki de çok ilginç bir buluş olarak tarihe geçebilir. Genel olarak konuyu toplamak gerekirse, pil teknolojisi belki de çok uzak olmayan bir gelecekte karşılaşacağımız yeniliklerin öncüsü olabilir. Bu sebeple de çalışmaların yakından takip edilmesi, bunlardan gelen geri dönüşlerin dikkate alınması büyük önem taşıyor. Kişiler de kendilerini bu alanda geliştirebilirse, kalifiye eleman olarak her zaman kendilerine bir açık kapı bulabilirler.