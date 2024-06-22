Toprak’ın skuter keyfi

Girne Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 7 torun sahibi Muharrem Yılmaz, hayvanları çok sevdiği için 2 yıl önce bir restoranın bahçesinde gördüğü sahipsiz köpek yavrularından birini sahiplendi.

MAHALLENİN MASKOTU

Torunlarına ait skuter ile köpeğinin oynadığını gören Yılmaz, o günden sonra skutere bindirdiği köpeğiyle uzun yürüyüşlere çıkmaya başladı. Parktaki salıncaklara binmeyi de seven köpeği için bahçesine meyve kasasından salıncak yapan Yılmaz, günlerini köpeğiyle geçiriyor. Hayatında ilk kez bir köpek sahiplendiğini belirten Yılmaz, "Toprak'ı çok severim. Benim çocuklarım 'acaba babam bizi böyle gezdirdi mi?', 'Babam, Toprak'ı bizden çok seviyor' diyor. Bu yaşımda onunla oynamaktan hoşlanıyorum. Toprak benim her şeyim oldu. Evde bir çocuk gibi. Benim zaman geçireceğim başka bir şeyim yok. Yedi torun var, Toprakla birlikte sekiz oldu" dedi.

GÜNDE 4 KİLOMETRE

Ayağında protez bulunduğunu, buna rağmen her gün 4 kilometreye yakın yürüyerek köpeğini skuter ile gezdirdiğini söyleyen Yılmaz, "Bundan mutlu oluyorum. Onu gezdirmek, bakmak beni daha mutlu ediyor. Yorulduğumu bile hissetmiyorum, her gün bindiriyorum. Benim için de spor oluyor. Toprak sayesinde sağlıklı bir yaşam da sürmüş oluyorum. Onunla daha mutluyum" diye konuştu.