Yaz davetleri püsküllerle hareketlenecek

ikro ince saçaklar olarak ifade edilen püsküller, 2024 yılına damga vuracak yenilikler arasında gösteriliyor. Eğlenceli ve oyunbaz stil giyim unsurlarından biri olan püsküller, kıyafetleri havalı bir forma sokuyor. Özellikle yaz davetlerini hareketlendiren görüntüsüyle ortama enerji katan bu kıyafetleri bu yıl çok fazla göreceğiz. Lüks moda markalarının defilelerinde de sıkça yer alan püsküllü kabanlar, ceketlerde ve eteklerde sıkça görülüyor. Bunun yanında ince püsküllere çanta gibi aksesuarlarda rastlanabiliyor. Giyim ürünlerine salaş ve bohem bir hava kazandıran püskül detayları, uzun ve akıcı görünümü ile dikkat çekiyor. İnce püsküllere eşlik eden çok katmanlı püsküller ise özellikle gece elbiselerinde görkemli bir stil oluşturuyor. Bazı markaların koleksiyonlarına eklediği metalik püsküller, modern ve göz alıcı duruşuyla moda tutkunlarının ilgisini çekiyor. Püsküllü ürünleri, sade parçalarla eşleştirerek iddialı görünümler oluşturabilirsiniz.