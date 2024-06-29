Kimsesizlerin koruması Toldo Hakan

İzmirli Hakan Toldo, 1990 yılında Karşıyaka'da dünyaya gözlerini açtığında annesinin kanatları altındaydı.... Ancak aradan 2 ay geçmeden annesi nedeni ve kimin yaptığı belli olmayan bir şekilde Şirinyer'deki evlerinin 100 metre ilerisinde kurşunlanarak öldürüldü... İşte onun hayatı o dakikadan sonra tamamen değişti... Acı ve şiddet dolu bir çocukluk geçiren Hakan Toldo bu kötü deneyimleri başka çocuklar da yaşamasın diye onların koruyuculuğunu üstlenmeye karar verdi...

ŞİDDET GÖRDÜ

Hakan Toldo'nun, annesinin öldürüldüğü olaydan korkan ailesi, Hakan'ı henüz iki aylık iken, iki abisiyle birlikte Şirinyer Camii'ne bıraktı. İki abisi yürüyebildikleri için orayı terk etti ama ama Hakan bir kutunun içinde orada kaldı. Kutunun içinde donmak üzereyken son anda cemaat tarafından fark edildi. Polisin Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne götürdüğü Hakan hemen bakıma alındı. Hala yaşadıklarının farkında değilken koruyucu bir aile tarafından sahiplenilen Hakan'ın bu evde de yüzü gülmedi. Koruyucu annesinin iyiliğine rağmen alkolik babası tarafından devamlı şiddete maruz kaldı. Çocuk aklıyla şiddete dayanamayan Toldo, 5 yaşındayken evden kaçtı. Onu sokakta bir vatandaş bulduğunda henüz doğru düzgün konuşmasını bilmemesine rağmen 'Beni yuvaya götürün" diyerek tekrar devletin korumasına sığındı. Yuvaya gittiğinde yanında beliren uzmanlara çocuksu halleriyle gördüğü şiddeti anlatmaya çalıştı... Sonra yeniden Karşıyaka'daki Çocuk Yuvası'ndaki günleri başladı. Devletin korumasında öğrenim hayatına başlayan Toldo, ilkokul, ortaokul derken futbola olan tutkusu nedeniyle Karşıyaka SK altyapısına girdi... En çok beğendiği futbolcu İtalyan kaleci Francesco Toldo'ydu, Hep onun gibi olmak istedi.

SOKAKLARDA YAŞADI

Ama talihsizlikler devam etti. Kaleci antremanlarına maddi durumlardan dolayı gidemedi. Daha sonra da yurt kapandığı için Hakan ve arkadaşları Çorum'a gönderildi. Liseyi Çorum'da tamamlayan Hakan, üniversite sınavını kazanamayınca 18 yaşını geçti diye oradan ayrılmak zorunda kaldı. İşte böylece sokak hayatı başlıyor Hakan'ın. Çorum ikliminin ağır koşullarında sokakta yaşamak zorunda kalan Hakan'a liseye giden arkadaşları yemek taşıdı... Zaman zaman okula kaçak girip donmaktan kurtuldu.

Toldo Hakan kaleci olmak istiyordu.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Böyle böyle sorunların ardı arkası kesilmezken sonra işe yerleşip İzmir'e dönen Toldo Hakan, biraz huzura kavuşunca ailesinin köklerini araştırmaya başladı.Annesinin İstanbul'daki mezarını buldu. Abilerinden birinin İstanbul'da diğerinin ise İngiltere'de olduğunu öğrendi. Ama Hakan'ı kimse tanıyıp sahiplenmedi. Kimlik mücadelesi sonunda mahkemeye gidip kayıtlardaki soyadını değiştiren Hakan, soyadını İtalyanların efsanesi Francesco Toldo'dan esinlenerek Toldo yaptı.

17 BİN ÇOCUĞA DESTEK

Yaşam mücadelesini kazanan ve hayata tutunan 'Toldo Hakan' asıl en büyük etkinliğini sokaklarda yaşayan çocuklarla yaptı. Dertlerini dinleyip onları eğitime yönlendiren Hakan hem kendi, hem de çevresindeki hayırseverlerin katkısıyla çocuklara maddi manevi destek verdi. O şimdi yuva arkadaşı Cüneyt Yılmaz ile birlikte kurdukları Koruma Altındaki Çocuklara İyilik Derneği ile Türkiye'de ailesi olmayan 17 bin çocuğa destek olmak için mücadelesine devam ediyor.

İTALYAN EVİ'NDE AĞIRLADILAR

İtalyan kültürünü ve sembollerini bütün hayatına yansıtan Hakan Toldo'nun hikayesi bir şekilde Güzel İzmir'in en güzel renklerinden olan, Levanten ailelerden birisine mensup İtalyan Giuliano Gloghini'ye ulaşıyor. 'Toldo Hakan'ın hayat hikayesinden son derece etkileniyor. İtalya Evi olarak bilinen İtalyan Konsolosluğu'nda Hakan'ı ağırlayıp ona İzmir'in son levanten master takımı olan "Azzurri F.K." formasını hediye ediyor. Soyadını İtalyan efsanelerinden "Toldo" ile değiştiren Hakan'ın şimdi en büyük destekçisi İzmir Levantenler Derneği Başkanı da olan Giuliano Gloghini...