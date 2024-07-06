30 yıldır güvercinlerı yalnız bırakmıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 82 yaşındaki Mevlüt Demirelli, 30 yıldır her gün kentte önceden belirlediği yerlere giderek güvercinlerin aç kalmaması için çabalıyor. Melüt Demirelli kentteki güvercinleri beslemenin kendisine huzur verdiğini söyledi. Belediyeden emekli olduktan sonra güvercinleri beslemeye başladığını aktaran Demirelli, "Vatandaşların sokağa bıraktığı ekmekleri toplayıp, değerlendiriyorum.

Üç nokta belirledim. Her gün sabah erken saatlerde evden çıkıp güvercin için buğday satın alıyorum. Ekmek, buğday ve su koyuyorum." dedi. "Hiç usanmadan, bıkmadan keyifle yapıyorum. Evde boş duramıyorum. Aç kalmasınlar diye hem sabah erken saatte, hem de yatsı namazından sonra çıkıyorum. Doyduklarında rahatlıyorum. Sağlığım el verdikçe, onları beslemeye devam edeceğim" dedi.