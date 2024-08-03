Deniz ve plaj keyfine alternatif tatil rotaları

2024 yılının yaz mevsimi kuşkusuz hafızalarda 'çok sıcak' olarak hatırlanacak. Öyle ya da böyle aslında yaz mevsiminin son ayına da adım attık. Bilmeyenler için hemen belirtelim, Ağustos ayının ilk haftası aynı zamanda meşhur 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarının da başladığı tarihe denk geliyor. Siz de cildinizde kahverengi lekelerin oluşmasından korkuyorsanız bu hafta deniz ve plaj keyfine kısa bir ara verip, farklı tatil planlarına yönelin. Kuşkusuz herkes bilmek zorunda değil, peki nedir bu 'Eyyam-ı Bahur?" İsterseniz ne anlama geldiğini ve halk arasında nasıl karşılık bulduğunu dilimiz döndüğünce anlatalım 'Eyyam-ı Bahur', "Çöl sıcakları" ve "Cehennem sıcakları" anlamına geliyor. Yani bizlere adeta hayatı dar eden son derece bunaltan aşırı sıcaklardan bahsediyoruz. 'Eyyam', Osmanlıcada, günler, gündüzler anlamına gelir. 'Bahur' ise sıcak ve buhar demektir. Eyyam-ı Bahur'da, sahil kesimlerinden farklı hafta sonu rotalarına yönelmeye ne dersiniz? 'Eyyam-ı Bahur' haftasına özel alternatif gezi rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.

MİLAS KAPKIRI MUĞLA M ilas'a yaklalık 39 km uzaklıkta bulunan Kapıkırı köyü, muhteşem Bafa Gölü'nün kıyısında Antik Latmos Körfezi'nde yer alıyor. Latmos Dağı altındaki Heraklia anlamına gelen "Heraklia ad Latmos" adıyla bir dönem ismini sıkça duyuran Kapıkırı, 6 kilometreye uzanan şehir duvarlarıyla antik dönemin en ünlü merkezlerinden biriydi. Yunan mitolojisinde rüzgar çobanı ya da avcı olarak bilinen Endymion'un mezarının Kapıkırı'nda olduğuna inanılması, köyün Hıristiyanlar tarafından kutsallaştırılmasına neden olmuş.

SELÇUK ŞİRİNCE İZMİR

İZMİR'İN Selçuk ilçesindeki en ünlü köylerinden biridir. Selçuk'a yaklaşık 8 kilometre mesafede olması ziyaretçiler açısından en büyük avantajlarından biridir. Tarihi mimarisi günümüze kadar özenle korunmuştur. Özgün adı olan Kırkınca'nın, efsanevi bir çağda dağlara vuran kırk kişiye atfen verildiği rivayet edilir. Rum telaffuzunda Kirkice, Kirkince ve nihayet Çirkince gibi biçimler alan bu ad, Cumhuriyet'in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik'in talimatıyla 'Şirince' şeklinde değiştirilmiştir. Köyün, bağcılık, şarap üretimi ve zeytinciliğe dayalı olan ekonomisi günümüzde sürdürülmektedir. Bağcılık ve zeytinciliğin yanı sıra, şeftali, incir, elma, ceviz yetiştirilir. Köyde halen bazı eski Rum evleri pansiyon olarak hizmet vermektedir. İzmir'e yakınlığı ile hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz mükemmel bir mini tatil rotası.

ADATEPE ÇANAKKALE K az Dağları'nın batı yamacında, Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda bulunan Adatepe köyü, bölgenin mimarisini yansıtan yüzü aşkın taş eviyle Kuzey Ege'nin en güzel köylerinden biri. Geçmişte 500 hanelik büyük bir köy olan Adatepe, zamanla nüfusunu kaybetse de halen cennetten bir köşe. Günümüzde farklı şehirlerden gelen birçok insan kalıcı olarak bu köye yerleşiyor.

ÖDEMİŞ BİRGİ İZMİR A ydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Birgi, zamanda yolculuk yapmak isteyenler için en güzel seçenekler arasında. Burada, kendinizi adeta zaman tünelinde hissedeceksiniz. Ödemiş'e 10 km uzaklıktaki Birgi, Tarihi Çakırağa Konağı ve Ulu Camii gibi eserlerle tanınıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Birgi, tarihi ahşap evleri ile ziyaretçilerini derinden etkiliyor.

FOÇA KOZBEYLİ İZMİR K ozbeyli anlatılmaz yaşanır. Meşhur dibek kahvesi ile tanınan Kozbeyli, son yıllarda yıldızı en çok parlayan Ege'nin meşhur köylerinden. Hafta sonları, kahvaltısı ve kahve keyfi için tercih edilen köy, düzenli yapısı, taş evleri ve misafirperver köy sakinleriyle baş döndüren etkileyici bir güzelliğe sahip.