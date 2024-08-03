Türk yönetmenin filmi Amerika’nın ‘en iyi’si oldu

NEW York Üniversitesi (NYU) Tisch Sanat Okulu'ndaki genç Türk yönetmen Nepal Arslan'ın yarı Türkçe yarı İngilizce tez filmi 'Kabuk' National Film Festival for Talented Youth (NFFTY) festivalinde prömiyer yaptı ve 'Programcıların Seçimi' olarak seçildi. 'Kabuk', NYU'da 'En İyi Tez Filmi' seçildi ve Russell Hexter Bursu'nu kazandı.

'FİLMDEN SONRA'

FİLMDE Türk aktörlerin rol aldığını, bir Amerikalı aktöre Türkçe öğrettiğini ve Türk geleneklerine yer verdiğini belirten Nepal Arslan, "İzmir'de büyüdüm ve sonrasında Amerika'ya yerleştim. Mezun olurken yaptığım Türkçeİngilizce tez filmim 'Kabuk' NYU'da en iyi film ödülü seçildi. Şimdi ise, Kaliforniya ve Türkiye'de çekilecek olan ilk uzun metrajlı film üzerinde aralıksız çalışıyorum" dedi. Genç yönetmen Arslan, "Filmim NYU'nun en iyi tez filmlerinden biri olarak seçildi. NYU profesörlerinden oluşan jüri üyeleri, 'Kabuk' filmini izledikten sonra bir anlık sessizlik oldu ve film onlarda gerçek bir duygu uyandırdı. NYU Tisch, ayrıca bu filmi Thomas William Gidro-Frank Prodüksiyon Ödülü'ne layık gördü. Film, 15 dakika 38 saniye sürüyor. Filmin yapımcılığını Ana Juanola ve Cami Olses üstlendi. Editörlüğünü Jacob Bobblit, görüntü yönetmenliğini Sean Chow ve müziklerini Jackie Andresen üstlendi" ifadelerini kullandı.

'YALNIZ DEĞİLİZ'

FİLMİNDE Türkiye'deki yetiştirilme tarzı ve ABD yetişkin hayatının birleşimiyle büyülü bir dünyaya dokunuş yaptığını vurgulayan Arslan, "Dünya ne kadar karanlık olursa olsun, yalnız olmadığımızı hatırlatan bir hikaye oluşturdum. Filmin karakteri Keran, ebeveynlerinin son birkaç ayını birlikte geçirdiği 'Anı Kutusu'nu bulmak için bir motele gidiyor. Rahmetli annesinin defteri ve elle çizilmiş haritasıyla ormana doğru yola çıkıyor. Yol boyunca işaretler koyuyor ve anılarından önemli noktalar buluyor. Bir dizi olayın ardından orman, Keran'ı hem bilinmeyen yollara itiyor hem de onu motele geri götürüyor. Bir annenin sevgisi onu kurtarıyor. Sevgi, her zaman beklediğiniz yerde olmayabilir" diye konuştu.