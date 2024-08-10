Aydınlı gençlerin Çanakkale gezisi

ençlik ve Spor Bakanlığınca 26-29 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür kampına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Efeler ve Köşk Gençlik Merkezlerinden toplam 76 genç katıldı. Gençler kamp süresince tarihin ve kültürün izlerini yakından görme fırsatı buldu. Kamp programında, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel değerleriyle dolu Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Ağadere Kızılay Müzesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, Hilal-i Ahmer Müzesi, Şehitler Abidesi, Bigalı Köyü-Atatürk Evi, Bigalı Kalesi, Akbaş Şehitliği, Troya Ören Yeri ve Troya Antik Kenti, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı gibi yerleri ziyaret etti. Çanakkale gezisi, gençlere tarihimizi ve kültürel mirasımızı yerinde görerek öğrenme imkânı sunarken aynı zamanda milli bilinçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Gençler, bu anlamlı ziyaretlerle geçmişin izlerini bizzat görme fırsatı buldu, böylece ülkemizin tarihi olaylarına ve kültürel değerlerine dair daha kapsamlı bir anlayış geliştirdi. Gençlerin milli değerlerle dolu bir geçmişe daha yakın hissetmelerini ve tarihsel mirasımıza olan bağlılıklarını artırmalarını sağladı.