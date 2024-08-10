Babetlerin yükselişi!

Hepimiz zaman zaman topukluların yorucu olmasından şikayet etmişizdir. İşte burada babetler devreye giriyor! Şık ve rahat babetleri tercih etmek gün boyu konfor ve stil sunarak ayaklarınıza nefes aldırır. Babet, düz tabanlı ve genellikle yuvarlak burunlu bir ayakkabı türüdür. İlk olarak 1950'lerde popüler hale gelen bu şık ayakkabılar, günümüzde her kadının gardırobunda mutlaka bulunması gereken parçalardan biri haline gelmiştir. Babetler, sadece konfor sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zarif ve şık bir görünüm de sunar. Getcho'nun sunduğu geniş babet koleksiyonu, her tarza ve ihtiyaca uygun seçenekler sunar.

DOĞRU SEÇİM

Güzel babetler bulmak şıklığı ve rahatlığı yakalamak gibi detaylar aslında herkes için ulaşılabilir olmakta. Ancak bunu ayağınıza uygun şekilde seçmek ve tam size göre babetleri bulmak da sizin elinizde. Yürürken rahat hareket etmek herkesin isteyeceği bir durumdur bu nedenle de büyük babet kontrolsüz hareket ederek sakatlanmalara dahi yol açabilir. Çalışırken daha uzun süre boyunca ayakta duracak ya da yürümek zorunda kalacaksanız bunun için tabanı daha rahat ve kalın olan babetleri tercih edebilirsiniz. Kemerleri desteklemekte olan uygun iç tabanlı babetlerde işinizi görmektedir. Ayaklarınız bu şekilde gün boyu daha rahat edecek ve sorun yaşamayacaksınız. Çantanızda bulunmasını istediğiniz yorucu bir günün sonunda ayağınızdaki topuklu ayakkabıyla değiştirmek istediğiniz topuklu ayakkabının yerine babetleri yanınızda bulundurabilirsiniz. Yumuşak ve esnek deriden yapılmış olan babetleri tercih etmelisiniz. Yumuşak deri ve saten kumaşlar da bunun için gayet idealdir. Yorgun ve rahatlamak isteyen ayaklar için de son derece tercih edilebilir.

BOYUNUZA UYGUN TERCİH

Öncelikle babetler kısa ve kalın bileklere sahip olan kadınlar tarafından kullanılacaksa oldukça dikkatli olunmalıdır. Eğer böyle bir durum varsa etek ya da şortlarla babetleri kombinlemek daha ederek giyinmekte fayda var. doğru olacaktır. Diz altında biten şort ya da etekler kişiyi olduğundan daha kısa göstereceği için buna dikkat edegiyin- Uzun boylu kadınlar kısa boylu kadınlara göre babet kullanımında çok daha şanslıdır. Şık bir davet ya da özel bir günde dahi istedikleri şekilde babet giyebilirler. Bol ve oldukça uzun olan pantolonlarla ise babet giymek hiçte uygun olmayacaktır. Hem estetik açıdan hem de babetin kullanım alanı açısından doğru bir tercih değildir.

ELBİSE YA DA TULUM

BOL ve uzun pantolonlar genellikle topuklu ve yüksek ayakkabılarla giyildiği zaman daha uygun olacaktır. Yazın ya da bahar aylarında çiçekli ve cıvıl cıvıl renklerdeki elbiselerle babet giymekte oldukça şık ve rahat bir görünümdür. Spor kombinlerle neon renk babetleri tercih etmekte tarzınızı ortaya koymanıza yardımcı olacaktır. Kısa olan tulumlarla canlı renklerden biri olan fuşya babetleri giymekte bir diğer kombin seçeneğidir. Bileklerinizi açıkta bırakacak olan her türlü kombin ile babetlerinizi kombinleyebilirsiniz.

KLASİK SIKLIK

Klasik kombin oluşturmak maksadıyla da etek boyunu kısa tutarak babetleri rugan tercih edebilirsiniz. Bu şekilde olduğu zaman kombin ve babetler modaya ve sezona gayet uyum sağlayacak özellikte olmaktadır. Babet seçimi konusunda önemli olan nasıl bir hava yaratılmak istendiğidir. Buna karar verdikten sonra uygun modeli ve rengi seçmek daha kolay olmaktadır. Rahatlığı ve konforu ile babetler seçimlerinize göre maskülen, spor, klasik gibi seçenekleri ile sizleri yansıtmaktadır.

TEMIZLİĞİNE DİKKAT!

Herhangi bir ayakkabıda olduğu gibi babetlerde de bakım ve temizlik şarttır. Ayakkabı temizliği konusunda ilk akla gelen çamaşır makinesine atmak olmaktadır. Ancak bu ayakkabılara hasar verebilir ve eskitebilir. Özellikle babet ayakkabıları daha çok yıpratarak ayakkabıyı deforme edebilir. Bazı babetlerin tabanında karton yer almakta ve bu yıkama yöntemiyle daha çok kötü olabilir. Bu yüzden ıslatmak doğru bir tercih olmayacaktır. Çünkü böylelikle bakım açısından da zorluk yaşamayarak en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Yapabileceğiniz en iyi temizleme yöntemi tabi ki yumuşak fırçayla nemli yumuşak bez kullanmaktır. Koruma spreyi alarak babetlerinizi temizlemeniz de mümkündür. Bunun öncesinde babetin malzemesine uygun şekilde karışım yapıp babeti silmelisiniz.