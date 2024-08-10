Bafa Gölü Tabiat Parkı emin ellerde

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Bot Timi tarafından ortaklaşa biokaçakçılık karşı 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende' denetimi yapıldı. Yılan balığı ve kuş türleri ile bilinen Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda Aydın il Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Söke Jandarma Bot Timleri ortaklaşa biokaçakçılık 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende' adı altında denetim gerçekleştirdi.

7 BİN KİLOMETRE

Milli Parklar Kanunu kapsamında Bafa Gölü Tabiat Parkında yaşayan ve doğada nadir bulunan Tepeli Pelikan, Sakar Meke, Yeşilbaş Ördek, Flamingo ve benzeri yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü ile çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının (biokaçakçılık) önlenebilmesinin amaçlandığı bilgisi verildi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında da özellikle Meksika Körfezinden yola çıkarak 7 bin kilometre yol kat ederek Bafa Gölü'nde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan Yılan balığı ve diğer balık türlerine yönelik ve balık avcılığı yapan kişiler denetlendi.