Sahte gözlüklere karşı uzmanlar uyardı: Gözleriniz her şeyden daha önemli

GÖZ doktorları, ultraviyole (UV) ışınlarının gözlere zarar verebileceğine ve uzun vadede katarakt, retina sorunları gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabileceğine dikkati çekiyor. Güneş gözlükleri ise UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor. Ancak güneş gözlüğü seçiminde kaliteye özen gösterilmesi gerekiyor. Sahte ve düşük kaliteli gözlüklerin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği belirtiliyor. Sahte gözlükler genellikle UV koruma özelliği taşımadıkları için gözleri zararlı ışınlardan yeterince koruyamıyor. Bu tür ürünler piyasada yaygın bir şekilde satılırken, orijinal ürünleri tercih etmek ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmak önem taşıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

GÖZ Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Alper Aras, güneş gözlüğünde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Gözlük alırken çok koyu renklerin tercih edilmemesini öneren Aras, koyu renk gözlüklerin ışığın düştüğü ortamlarda göze fazla ışık gelmesine ve göz bebeğinin büyümesine neden olduğunu, bu durumda da gözün fazla ve zararlı ışık aldığını belirtti. Çerçeve olarak geniş bir gözlük alınmasını tavsiye eden Aras, "Yanlardan, etraftan da güneş gözlüğünün etkisini azaltmamak lazım. Günümüzde çok güneş gözlüğü satılıyor, bakkallarda, marketlerde bile satılıyor. Bu gözlükler güvendiğimiz, bilinen optikçilerden alınmalı. Fiyatı da önemli ama üstünde UV filtresi var mı, polarizasyon özelliği var mı, bunlar daha önemli. Markadan ziyade gözlüğün UV korumalı, çok koyu olmayan, sarı ve yeşil tonlarını tavsiye ediyoruz. Çok siyah gözlükler deniz kenarında daha çok işe yarıyor ama normal, araba kullanırken, dışarıda yürürken veya AVM'de dolaşırken zararlı oluyor" dedi.