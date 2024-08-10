Siber korsandan e-postalarınızı koruma yolları

Yurt dışında yapılan bazı araştırmalar, sosyal medya kullanımlarına ek olarak e-postaların da çok fazla kullanıldığını ortaya çıkardı. Tıpkı kişisel kimliğiniz gibi e-posta adresiniz de kendisine bağlı çok büyük miktarda bilgi içeriyor. Hem profesyonel hem kişisel e-posta adreslerimiz, dünya çapında giderek büyüyen sofistike siber suçlular topluluğunun ilgilendiği başlıca varlıklar arasında yer alıyor. Çevrimiçi giriş formlarının birçoğu, portal, e-ticaret sitesi ve mobil uygulama bir e-posta adresi gerektiriyor. Siber korsanlar bu hesaplara erişmek için bireylerin hem e-posta hem diğer çevrimiçi hesaplarının giriş bilgilerine ihtiyaç duysa da, e-posta adresi farklı dolandırıcılık senaryolarının hayata geçirilmesi için çok önemli bir başlangıç noktasına karşılık geliyor. Bütün bunlara dikkat ettiğimizde ise e-postaların siber korsanların her zaman hedefinde olduğunu bilmelisiniz. Çünkü siber suçlular, kişisel verileri ele geçirmek ve onları kullanmak için tetikte bekliyor ve çeşitli yöntemlerle sisteme giriş yapmaya çalışıyor. Bu gibi durumlara engel olmak istiyorsanız siber yazılımlar ve güvenlik duvarları oluşturmanız gerekiyor.

TAKLİTLERE DİKKAT

E-POSTA adreslerini taklit etmek de bir diğer büyük risk. Bu, bir kişinin e-posta adresine benzeyen ancak küçük ve fark edilmesi zor değişiklikler içeren sahte bir e-posta adresi oluşturmayı içeriyor. Bu yaklaşım genellikle e-posta istemcilerindeki spam filtreleri tarafından gözden kaçırılır. O yüzden de bireyler, e-postaların sahte olduğunu anlamaz ve o kişiye cevap verir ya da gönderdiği bağlantıya tıklar.

GÜVENLİK YÖNTEMLERİ

Bir kişinin e-posta adresinin ifşa edilmesinin kişisel ve profesyonel gizliliği ve varlıkları için oluşturabileceği riskler göz önüne alındığında, bir e-posta adresinin yetkisiz erişime karşı nasıl korunacağını bilmek oldukça önemli. Bunun için bilmeniz gereken birkaç ipucu vereceğiz. Öncelikle güçlü parolalar oluşturmalısınız. Karışık rakamlar ve harfler birbirinden bağımsız olursa korsanlar tarafından bulunması da zor olacaktır. Özellikle nadiren kullanılan hesapların şifrelerini ezberlemek zor olabilir. Bu noktada güvenli bir Şifre Yöneticisi, hesaplarınızın kilidini açmak için sadece ana şifrenize ihtiyaç duyan, size özel ve şifreli bir kasa misali vazgeçilmez bir araç haline gelebilir. Bu tür bir çözüm şifreleri cihazlar arasında senkronize eder ve herhangi bir web sitesi veya uygulamadaki formlar için girişlerin, kart ödeme bilgilerinin ve kişisel verilerin otomatik olarak doldurulmasına yardımcı olur.

SPAM FİLTRELERİ

- E-Posta sağlayıcınızın spam filtresinin her zaman etkin olduğundan emin olmak önemlidir. Bu, kötü niyetli bir e-postaya veya bağlantıya tıklama olasılığınızı azaltır. Ancak yine de şüpheli e-postaları engellemek ve hizmet sağlayıcıya veya BT ekibine bildirmek yararlı olacaktır.

ÇİFT FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA

- En fazla tercih edilen yöntemlerden birisi olan çift faktörlü doğrulama da işletmelerin ve tüketicilerin vazgeçilmezi haline geldi. Çoğu güvenilir e-posta istemcisi bu hizmeti standart olarak sunuyor. Bu güvenlik önlemi, kişinin cevabını sadece kendi bileceği bir soruyu yanıtlamasını veya kullanıcının cep telefonuna gönderilen kimlik doğrulama kodu gibi ek tanımlayıcı bilgiler girmesini gerektiriyor.

DAİMA DİKKATLİ OLUN

Siber güvenliğin en iyi uygulamaları konusunda kendinizi eğitmek bir kez yapılıp bırakılacak bir şey değildir. İnsanların işletmenin sunduğu en son eğitimlerle güncel kalmaları gerekir. Ev kullanıcıları da yazılımlarını güncel tutmalı ve asla şüpheli bir şeye tıklamamalıdır.